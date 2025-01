Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In deze gevallen kan overstappen van zorgverzekering nog

December is in principe de overstapmaand, als het om je zorgverzekering gaat. Maar in sommige gevallen is deze maand overstappen ook nog mogelijk. Zo zit het.

Veel mensen laten jaarlijks hun huidige verzekering stilzwijgend doorlopen, maar lopen daardoor mogelijk een flink geldbedrag mis. Tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering, die in principe allebei dezelfde zorg vergoeden, zit een verschil van 433 euro. In november maakten de zorgverzekeraars hun premies bekend. Er stappen normaal gesproken ieder jaar ongeveer 1 miljoen mensen over.

Van zorgverzekering overstappen in januari

Als je voor 1 januari 2025 je zorgverzekering hebt opgezegd, dan heb je nog tot 31 januari 2025 de tijd om om over te stappen. Heb je een keuze gemaakt, dan gaat je zorgverzekering met terugwerkende kracht per 1 januari in. Dat houdt in dat je in de tussentijd gewoon verzekerd bent. Het is dus niet zo dat je haast hoeft te maken met je keuze, omdat je anders onverzekerd door het leven gaat.

Ook is het bij sommige zorgverzekeraars nog tot 1 februari 2025 mogelijk om een aanvullende verzekering of een tandartsverzekering af te sluiten. Ook staan enkele zorgverzekeraars nog toe om je eigen risico aan te passen.

🧑‍⚕️ Waarom stappen mensen over? Het belangrijkste motief laat zich raden: volgens zorgvergelijker Overstappen.nl kiest 64 procent van de overstappers in 2025 voor de goedkoopste zorgverzekering. Vooral onder jongeren van 18 tot en met 28 jaar is de prijs belangrijk. Overstappers van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar) en ouderen (65-plussers) kiezen minder vaak voor de goedkoopste. Andere reden om over te stappen zijn bijvoorbeeld de aanvullende verzekeringen of de aansluiting met een bepaalde zorgverlener.

Na 31 januari overstappen

Er zijn een aantal situaties waarin je zelfs na 31 januari kunt overstappen. Dat is bijvoorbeeld als je 18 jaar bent geworden of net uit het buitenland of militair dienstverband komt. Ook als je bij een collectieve zorgverzekering via je werkgever zat (en van baan bent gewisseld), gaat scheiden en op dezelfde polis als je partner staat of nog helemaal geen verzekering had, bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen, kan switchen nog.

Heeft je zorgverzekeraar gedurende het jaar de poliswaarden of premie aangepast? Dan mag je deze ook opzeggen en een nieuwe afsluiten. Dit komt in de praktijk echter zelden voor. In alle andere gevallen kan overstappen helaas niet meer. Je moet dan wachten tot half november.

Zorgverzekering is verplicht

In Nederland is een zorgverzekering verplicht. Je moet minimaal een basisverzekering afsluiten. Sluit je niets af voor 1 februari 2025, dan ploft er een brief van het CAK op deurmat met de waarschuwing dat je dit binnen drie maanden moet doen. Als je het dan alsnog niet doet, krijg je een boete.

Als je jezelf om je geloof of levensovertuiging niet wilt verzekeren, dan kun je je gebruikmaken van de regeling gemoedsbezwaarden. In plaats van een premie betaal je dan een bedrag aan de Belastingdienst.

