Boodschappen doen en je tank volgooien in Duitsland, loont dat nou echt?

Boodschappen doen, sigaretten en bier halen, je tank volgooien: het gebeurt door mensen die niet zo ver hoeven te rijden naar de grens met Duitsland, heel vaak. De reden is duidelijk: anders waren zij een dief van hun eigen portemonnee. Hetzelfde geldt voor België. Maar hoeveel scheelt het nou werkelijk?

Journalist en presentator van Kassa Amber Kortzorg en Gijs Rademaker van het RTL Nieuwspanel doken eens in het onderwerp. Zij kochten in de twee buurlanden drogisterij-artikelen en vertelden er gisteravond over in talkshow Renze. Hun conclusie: zelfs als je vanuit Utrecht die kant op gaat, loont het.

Dure boodschappen bron van ergernis

In Nederland vinden we de boodschappen maar duur (en steeds duurder). Daarover wordt heel wat geklaagd. Metro schrijft er regelmatig over. De ene keer gaat het over boodschappen van A-merken die in vier jaar tijd 40 procent duurder zijn geworden. Dan weer over ‘hoe je geld kunt verdienen‘ als je in Nederlandse supermarkten slim boodschappen doet, met het gebruik van koopzegels.

En geld verdienen, bij wijze van spreken dan, want je geeft nog steeds je geld uit, daar ging het in Renze dus ook over. Kassa doet al jaren prijs- en productvergelijkingen, dus Amber Kortzorg heeft mandjes boodschappen naar de studio meegenomen. „We hebben nu gekeken naar verzorgingsproducten van drogisterijen.” Het resultaat na het shoppen van onder meer tandpasta, mascara, zonnebrand en deo (in totaal dertien A-merkproducten): volgens Kortzorg „een enorm prijsverschil”. Voor het Nederlandse mandje moest 162 euro worden afgetikt. De Duitse producten? De helft goedkoper… Kassa! Bij vertoonde straatinterviewtjes zegt een dame: „Ik zou echt gek zijn als ik niet naar Duitsland ga.”

Vanuit midden-Nederland? Nog steeds kassa

Amber Kortzorg: „Nederland heeft een aanbiedingscultuur, in supermarkten en drogisterijen vliegen de 1+1’s je om de oren of zie je 25 procent korting. Dat hebben we meegewogen. Zelfs als je de aanbiedingen meerekent, ben je in Duitsland nog steeds goedkoper uit. Als je vanuit Utrecht met een middenklasse-benzineauto rijdt, ben je nog steeds goedkoper uit als je in Duitsland je boodschappen gaat doen.” De Kassa-presentatrice voegt wel toe: „Het gemiddeld modaal inkomen is in Nederland iets hoger dan in Duitsland. Maar zeker niet twee keer zo hoog.”

Renze Klamer („we worden gewoon genaaid”) wil van opiniepeiler Gijs Rademaker weten hoeveel Nederlanders er nou eigenlijk zo slim zijn om voor de nodige boodschappen even de grens over te rijden. Rademaker zit zelf in een ‘ik-heb-geen-auto-bubble’: „Dus ik dacht: wie doet dit nou?” De uitkomst van zijn vraag aan duizenden consumenten (rij jij speciaal voor boodschappen naar het buitenland?): 12 procent vaak, 33 procent soms, 55 procent nooit.

Anderhalf uur rijden voor de boodschappen

Rademaker: „Ik denk dat er na vanavond een uittocht ontstaat, maar eigenlijk is die er al best wel. Eén op de acht doet dat vaak, zeg maar wekelijks. Dat zijn bijna allemaal mensen in de grensregio’s binnen een half uurtje rijden. Maar dan heb je nog 33 procent die het een aantal keer per jaar doet. Dat zijn mensen die echt een uur of anderhalf uur moeten rijden, maar ze doen het wél. Bijna de helft van de mensen doet dit gewoon.” Renze Klamer: „Ik zou je onderzoek over een maandje nog een keer doen.”

Kanttekening: die 12 procent doet de boodschappen al veel langer over de grens. De 33 procent – woorden die in de Renze-studio klonken – „heeft het nu door”. Rademaker ziet in zijn onderzoek dat over de grens-shoppers natuurlijk aan hun portemonnee denken, maar velen zien het ook als een ‘gezellig tripje’ of heeft en sterke voorkeur voor bijvoorbeeld vlees van Duitse slagers.

Wat kopen we vooral?

Bij het boodschappen doen in België en Duitsland hoor je vaak over alcohol, sigaretten en bezine. 69 procent gaat inderdaad de grens over voor brandstof. 66 procent van de ondervraagden vult echter ook boodschappen in, 66 procent drogisterijen. Daarmee is dat mandje van Amber Kortzorg zo gek nog niet. Alcohol en roken scoren misschien wel lager dan we zouden verwachten: 44 en 30 procent.

83 procent van de mensen bespaart onder de 100 euro per trip, 6 procent tussen de 100 en 200 euro en 5 procent behaalt een ‘score’ van boven de 200 euro.

Renze kun je terugkijken op Videoland.

