Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld verdienen door boodschappen te doen? Zo werkt het (en zoveel kun je krijgen)

We hoeven er niet moeilijk over te doen: het leven is duur. Je krijgt weliswaar wat meer zorg- en huurtoeslag en als het goed is stijgt je salaris ook iets, maar de rest stijgt nog harder. Koop je vier producten bij de supermarkt, ben je zo ruim 20 euro kwijt. Maar daarmee kun je ook juist geld verdienen, bij verschillende supermarkten. We vertellen je hoe het werkt en wat je ermee kunt verdienen.

Het zit namelijk zo: bij een aantal supermarkten kun je koopzegels sparen. En dan spaar je dus niet voor een pan of een handdoek, maar voor keiharde knaken. Het verschilt hoeveel zegels je nodig hebt en welk bedrag je dan krijgt, dus we leggen het even uit.

Geld verdienen door koopzegels

Albert Heijn

Bij Albert Heijn kun je voor elke euro die je uitgeeft, voor 10 cent een koopzegel kopen. Dit kun je automatisch aanzetten in de app, dan wordt het bedrag bij betaling omhoog afgerond. Zo spaar je dus zonder dat je dat doorhebt. Wel moet je hiervoor je bonuskaart even koppelen. Een vol spaarboekje bevat 490 spaarzegels en heeft je dus 49 euro gekost. Maar het mooie is de rente en dus de winst: een vol spaarboekje levert je 52 euro op. Dat is 3 euro winst en 6 procent rendement.

Als je een Albert Heijn-premium abonnement hebt, maak je nog meer winst. Bij elke euro die je uitgeeft, kun je dan twee koopzegels kopen.

Je kunt dit geld op je rekening laten uitbetalen (via retourpinnen) of van je boodschappen laten aftrekken. Contant uitbetalen kan sinds eind 2023 niet meer.

Jumbo

Bij de Jumbo is het bedrag hetzelfde: voor elke euro die je daar uitgeeft, kun je voor 10 cent een koopzegel kopen. Hier bevat een volle kaart echter maar 25 koopzegels, dat kost je dus 2,50 euro en het rendement is 4 procent. De 2,50 euro die je hebt betaalt, wordt dus 2,60 euro waard. Nu is dat niet zo’n groot verschil, maar gaan we uit van 500 verzamelde spaarzegels, ‘verdien’ je er 2 euro mee. Je hebt dan 50 euro uitgegeven, maar krijgt 52 euro terug.

Ook bij deze supermarkt kun je de kaart laten uitbetalen of laten verrekenen met je boodschappen.

PLUS

De PLUS gooit het rendement omhoog: elke euro die je spaart, is 1,50 euro waard. Dat is dus een rendement van 50 procent. Bij elke euro aan boodschappen, koop je voor 2 cent een koopzegel. Een volle kaart bevat 200 zegels en heeft je 4 euro gekost. Lever je de kaart in, krijg je 6 euro contant. Gaan we uit van 2000 zegels, dat kost je dus 40 euro, dan krijg je 60 euro terug. Een beetje sparen loont dus best.

Coop

Coop gaat mee in het rendement van Jumbo: 4 procent. Geef je 50 cent uit bij deze supermarkt, kun je voor 5 cent een koopzegel kopen, bij de kassa. Een vol zegelboekje (je moet de zegels hier echt plakken) bevat 500 zegels en levert je 26 euro op, maar het kostte je 25 euro. Zo verdien je per vol boekje een euro.

Handig om te weten: bij de Coop zijn de zegels uitsluitend fysiek, echt plakken in een boekje dus, bij de Albert Heijn, Jumbo en PLUS heb je de app van de supermarkt nodig.

Reacties