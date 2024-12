Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparen op buitenlandse rekening is populair, maar is het wel veilig? En nog 6 vragen over sparen in het buitenland

De Nederlandse spaarrentes zijn bedroevend laag. Tot een paar jaar geleden kreeg je zelfs negatieve rente. Steeds meer Nederlanders maken daarom de overstap om hun spaargeld te stallen op een buitenland. Maar is dat wel verstandig? Wat zijn de risico’s en waar moet je op letten als het gaat om sparen in het buitenland?

Eind 2023 hadden Nederlanders zo’n 12,3 miljard euro op hun spaargeld op rekeningen in andere landen binnen Europa. Het gaat om 2 procent van al het spaargeld. Cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat deze trend zich doorgezet. Het percentage ligt namelijk al veel hoger dan een aantal jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Europese Centrale bank.

De belangrijkste reden om over te stappen naar een buitenlandse bank is natuurlijk het rentepercentage, want daar doen we het allemaal voor.

Bij buitenlandse banken ligt het rentepercentage aanzienlijk hoger dan in Nederland: wel 1 tot 1,5 procent meer. Steeds meer spaarders openen dan ook rekeningen in België, Frankrijk, Zweden en andere landen, die tot wel 3 procent rente bieden.

Nederlanders terughoudend met spaargeld op buitenlandse rekening

Het stallen van je (spaar)geld op een buitenlandse rekening is niet zonder risico. Met hoge spaarrentes is het erg aanlokkelijk om je geld in een ander land te stallen, maar toch verklaarde Ivo Arnold, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit, tegenover NU.nl dat spaarders vaak loyaal zijn aan hun eigen bank.

Ook andere cijfers illustreren dat Nederlanders bang zijn om de stap te wagen. Volgens de onafhankelijke website Independer is 1 op 8 Nederlanders huiverig om een buitenlandse spaarrekening te openen. Wat deze angst mogelijk aanwakkert en ook versterkt, is het faillissement van de IJslandse bank Icesave in 2008, waarbij veel gedupeerde Nederlanders hun spaargeld verloren. De Nederlandse overheid bood destijds wel compensatie aan, ondanks dat de bank niet onder het depositogarantiestelsel viel.

Risico’s sparen in het buitenland

De hoge spaarrentes bij buitenlandse banken zijn natuurlijk de ultieme lokkertjes om de aarzelende Nederlanders toch dat laatste zetje te geven. Toch zijn er ook een aantal risico’s aan verbonden. Vaak word je ‘gedwongen’ om je geld voor langere tijd (denk aan een jaar) vast te zetten. Je moet dit dus wel kunnen missen. Bovendien zit er soms een grens aan het bedrag waarover je de hogere rente krijgt. In dat geval is het juist minder aantrekkelijk. Tenslotte kan sparen bij banken buiten de Europese Unie riskant zijn. Als de wisselkoers verandert, kan je geld in euro’s ineens een stuk minder waard zijn.

Daarnaast, en dat is ook een heel belangrijke kanttekening, is jouw spaargeld niet beschermd via het depositogarantiestelsel, als je in een niet-EU land spaart. Met andere woorden: als de bank omvalt, krijg je je geld niet terug via de overheid. Gaat de bank failliet, dan kun je fluiten naar je spaargeld. In veel EU-landen is je geld wel beschermd, maar tot een bepaald bedrag. Ga dat dus eerst goed na voor je een rekening opent.

Hoe open je een spaarrekening bij een buitenlandse bank?

Dan nu de praktische kant, want hoe werkt dat eigenlijk: een spaarrekening openen bij een buitenlandse bank? Normaal gesproken zou je eerst in het land zelf moeten wonen, maar dankzij internet wordt het ons wel heel erg makkelijk gemaakt. Je bent maar een paar muisklikken verwijderd van een buitenlandse rekening. Via websites als Riasin kun je diverse buitenlandse sites vergelijken en zo ontdekken waar je tegen de scherpste rente je spaargeld kunt onderbrengen.

In welke landen kun je sparen?

In welke landen niet, is misschien een betere vraag. Je kunt je spaargeld vrijwel overal stallen: bijvoorbeeld op een rekening in Scandinavië, Frankrijk, Italië en zelfs landen als Estland. Als je het geld voor meerdere jaren vastzet, bijvoorbeeld op een depositorekening, krijg je daar nog meer rente over. Zo krijgen Nederlanders die hun spaargeld bij de Belgische bank CKV stallen, 3,2 procent rente.

Waarom krijg je een hogere spaarrente op een buitenlandse rekening?

De directeur van Raisin, Eelco Habets, legt in het Algemeen Dagblad uit dat de Nederlandse spaarmarkt voor buitenlandse banken een interessante manier is om extra spaargeld op te halen. Banken gebruiken dit spaargeld om leningen en hypotheken aan bedrijven te verstrekken. Als je je spaargeld voor langere tijd vastzet, geeft dat buitenlandse banken stabiliteit om leningen te verstrekken.

Daarnaast zijn er volgens Raisin nog meer redenen waarom Nederlanders in het buitenland een hogere sparrente krijgen. Zo is hier een overschot aan spaargeld, Nederlandse banken hebben daar minder behoefte aan, terwijl buitenlandse banken hier juist om staan te springen. Verder zijn hogere rentepercentages een manier om Nederlanders die twijfelen, toch zover te krijgen.

Hoeveel rente krijg je op een buitenlandse spaarrekening?

De rente die je ontvangt op een buitenlandse spaarrekening kan volgens spaarplatform Raisin oplopen tot wel 3,26 procent rente. Ter vergelijking: in Nederland liggen de rentepercentages gemiddeld op zo’n 1,7 procent. Voor een spaardeposito, waarbij het spaargeld langere tijd vaststaat, liggen de rentes dus nog hoger.

Waar moet je op letten bij het openen van een buitenlandse rekening?

Een addertje onder het gras, dat we in Nederland niet kennen, is dat je in sommige gevallen bronbelasting betaalt over je spaargeld. Dat is de belasting die het andere land inhoudt op de rente. Dit komt bovenop de inkomens- en vermogensbelasting die je betaalt in Nederland. Het is mogelijk deze bronbelasting terug te betalen, als dat spaarland een Belastingverdrag heeft met Nederland. Sommige landen heffen overigens helemaal geen bronbelasting; dat geldt voor Duitsland, Estland, Frankrijk, Luxemburg en Malta.

Is het veilig om te sparen bij een buitenlandse bank?

Hoge rentes als lokkertje, maar wel je geld voor langere tijd vast moeten zetten. Veel Nederlanders blijven dan ook twijfelen over het overhevelen van hun spaargeld naar een buitenlandse rekening. In hoeverre is het veilig je spaargeld daar onder te brengen? Het goede nieuws is dat het in elk geval veiliger is geworden, sinds 2010. Sindsdien staat De Nederlandsche Bank (DNB) voor elke bank binnen de Europese Unie tot 100.000 euro per rekeninghouder garant. Dus als je maximaal 100.000 euro stort en dat bedrag niet overschrijdt, dan krijg je je geld gegarandeerd terug, mits de bank niet failliet gaat. Echter: dit geldt alleen voor banken met een vergunning. Check dus wel of je bank een vergunning heeft, voor je hiermee in zee gaat.

Moet je belasting betalen over spaargeld in het buitenland?

Spaargeld wordt belast, wat – naast de hoge rentepercentages – een belangrijk motief kan zijn om een buitenlandse rekening te openen. Dat geldt ook voor het spaargeld op een buitenlandse rekening: ook die moet je opgeven bij je belastingaangifte. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag, betaal je niet alleen belasting over je spaargeld maar ook de eerder genoemde bronbelasting. Deze laatste belasting is in veel gevallen trouwens terug te vragen bij de Nederlandse Belastingdienst, waar je zelfs vrijstelling daarvan kunt aanvragen.

