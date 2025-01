Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een woning vinden in de middenhuur? Dat blijkt (bijna) onmogelijk

Zoek je een woning in de middenhuur? Dan wordt dat een hele uitdaging. Voor de middenhuur tekent zich een nog zwarter scenario af dan experts en de Raad van State hadden voorspeld, meldt De Telegraaf.

Op sommige plekken stoppen verhuurders zelfs ermee. In Lelystad en Middelburg staat geen enkele woning tussen 900 en 1185 euro te huur op huizensites. In Heerlen en Leeuwarden zijn het er slechts zes. Volgens makelaars heeft blijven verhuren meestal geen zin voor de verhuurder.

„De belasting alleen al is snel 800 euro per maand, en dan heb je nog onderhoud, rentelasten en dergelijke”, zegt de Amsterdamse verhuurmakelaar Pieter van der Meyde tegen De Telegraaf. Ook in Limburg vliegen de panden eruit, zegt Stefan Stijns van makelaarsketen Boek & Oermans. „Voor de kleinere verhuurder is het meestal niet meer interessant.”

Woning vinden een grote uitdaging

Kortom: het is een zooitje op de woningmarkt. En dat is het al een lange tijd. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Eind vorig jaar bleek ook nog dat regels en protocollen de nieuwbouw belemmeren en dat huurprijzen binnen de particuliere sector nog steeds, onterecht, te hoog zijn. Zo is er bijvoorbeeld de eis dat twee derde van de nieuwbouw betaalbare huurwoningen of koopwoningen tot 390.000 euro moet zijn. Daardoor zijn woonprojecten lang niet meer altijd financieel haalbaar.

En de huurprijzen, die liggen regelmatig hoger dan dat ze eigenlijk mogen, volgens de maximale huurprijs vanuit de Wet betaalbare huur. Die wet, van voormalig woonminister Hugo de Jonge, moest het antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt. Maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders aanzet tot de verkoop van huurwoningen. En daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen aanzienlijk op.

