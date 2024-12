Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plastische chirurgen slaan bij Renze alarm om zwaar vuurwerk: ‘Een stomp creëren is vaak het enige haalbare’

„Kijk nou uit met die cobra’s”, klonk het bij Renze gisteravond. In de talkshow slaan hand- en plastische chirurgen alarm om de omgang met zwaar vuurwerk en de medische gevolgen daarvan. „Een stabiele stomp creëren van een hand is vaak nog het enige wat haalbaar is.”

Juist bij vuurwerkafstekers onder de 18 jaar lijkt het mis te gaan. Knallers zoals Cobra 6 geven een explosie zo hard als een „handgranaat” en zijn „verantwoordelijk voor meer dan de helft van al het ernstige letsel door vuurwerk”.

Slachtoffers van zwaar vuurwerk

Ernst Smits, hand- en plastisch chirurg bij het Erasmus MC, vertelt dat slachtoffers in de decembermaanden veelal binnenkomen in „shock”. „Er wordt met röntgen gecontroleerd op een klaplong, KNO-artsen controleren op geperforeerde trommelvliezen en ook oogartsen voeren controle uit. De SEH-artsen gaan na of er geen gaten in het lichaam zitten door een weggeslagen cobra.”

„Daarna gaan wij als plastische chirurgen proberen te reconstrueren wat er te reconstrueren valt.” Helaas zien Smits en zijn collega’s steeds vaker dat er „minder” te reconstrueren valt. „Een stabiele stomp creëren van een hand is vaak nog het enige wat haalbaar is.”

Amputatie van vingers of hele hand

Een steeds jongere groep komt binnen met steeds heftiger letsel, vertelt Smits over verzamelde data van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. „Zo’n 80 procent van Cobra 6-letsel levert een amputatie van vingers of de hele hand op.”

Bizar, wordt bij Renze geconcludeerd. „Het lijkt moeilijk te zijn om wat te doen tegen gebruik van dit soort zwaar vuurwerk”, aldus Renze Klamer. „Daarom zijn we een bewustwordingscampagne gestart”, reageert Smits. „Het besef moet er komen dat dit geen rotjes zijn, maar handgranaten.”

Daling van slachtoffers

Na een compilatie met beelden waarin zwaar vuurwerk wordt afgestoken rond poppen en nephanden, is Klamer verbaast dat er nog wat te „lijmen valt” daarna. Smits zegt: „Nou, vaak dus niet. We hopen echt op een daling van slachtoffers dit jaar.”

Je kunt Renze terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties