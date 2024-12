Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach doet boekje open over overstap naar RTL: ‘Team en ik redden het wel bij de commerciëlen’

Arjen Lubach denkt dat hij en zijn team „het wel redden bij de commerciëlen”. Dat zegt de cabaretier in de podcast U bevindt zich hier van RTV Noord. „Ik denk dat heel veel mensen met ons meegaan”, stelt Lubach.

Lubach nam na het najaarsseizoen van De Avondshow afscheid van de NPO en gaat dit voorjaar aan de slag bij de commerciële zender.

Arjen Lubach over overstap naar RTL

„En we hebben veel dingen opgenomen in ons contract om zo min mogelijk te veranderen. We mogen alle sponsors afzeiken en we hoeven niet verplicht gasten van RTL te ontvangen als ze een nieuwe quiz hebben”, vertelt Lubach.

De cabaretier denkt ook niet dat kijkcijfers een grotere rol gaan spelen voor zijn programma nu hij met zijn team de overstap naar RTL heeft gemaakt. „Onze kijkcijfers speelden nu ook al een rol”, zegt Lubach tegen presentator Bram Douwes. „Het feit dat we naar NPO1 mochten was ook vanwege onze kijkcijfers. Als die lager waren, waren we op NPO3 gebleven.”

‘Nooit met die gedachte een vergadering begonnen’

Zijn motivatie blijft om een zo goed mogelijk programma te maken. „We zijn nog nooit een vergadering begonnen met: laten we 1,2 miljoen kijkers gaan scoren met dit verhaal”, legt Lubach uit in de podcast.

Het programma moet het wel goed doen bij RTL. Maar dat gold net zo goed bij de NPO: „Als ik De Avondshow was blijven doen en we hadden over een paar jaar maar 200.000 kijkers getrokken, dan waren we er ook mee gestopt. Dan hadden we ook gedacht: blijkbaar heeft dit zijn langste tijd gehad, we gaan iets anders doen.”

