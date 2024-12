Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongeren met brandwonden knallen lekker door: ‘Impact van wond door vuurwerk niet groot genoeg’

Jongeren die door vuurwerk brandwonden hebben opgelopen, blijven na hun herstel evengoed vuurwerk afsteken. Dat meldt de Brandwonden Stichting na een onderzoek in het brandwondencentrum in Beverwijk. „Voor de slachtoffers is de impact van de brandwond niet groot genoeg om te stoppen met vuurwerk.”

De harde woorden komen van kinder- en brandwondenchirurg Annebeth de Vries. Zij zegt over vuurwerk ook: „De aantrekkingskracht ervan is blijkbaar nog groter dan het gevaar.” Haar advies – en die van de Brandwonden Stichtging – aan ouders is om hun kinderen te leren hoe ze vuurwerk veilig afsteken.

Wat voor ‘bommen’ (cobra’s) er tegenwoordig worden afgestoken, liet Danny Ghosen deze maand in het programma Explosief Nederland op streamingdienst Videoland zien.

Vuurwerk kan tot levenslange littekens leiden.

‘Brandwond door vuurwerk klein, maar ernstig’

Annebeth de Vries noemt de resultaten uit de inventarisatie in het Noord-Hollandse brandwondencentrum opmerkelijk. „Dit type brandwonden is veelal klein, maar ernstig. Het gaat om diepe brandwonden. Bij sommige patiënten is er zelfs een operatie nodig om de brandwond goed te laten genezen. Dit kan enkele weken duren en tot levenslange littekens leiden. Je zou daarom verwachten dat deze jonge patiënten vuurwerk zouden vermijden.”

Overigens zijn we in ons land niet allemaal vuurwerkfan, lang niet zelfs. Meer Nederlanders dan ooit zijn zelfs voor een totaal vuurwerkverbod.

🐏 Dierenparken en stadsboerderijen Dieren op stadsboerderijen en in dierentuinen worden dit jaar tijdens oud en nieuw extra in de gaten gehouden. De overlast van vuurwerk is echter niet dermate ernstig dat er drastische maatregelen nodig zijn. Dat blijkt vandaag uit een rondgang van persbureau ANP langs verschillende stadsboerderijen en dierenparken.

Meeste slachtoffers 10 tot 14 jaar

Nina van Balen, onderzoeker in het brandwondencentrum, bestudeerde de gegevens van ruim honderd slachtoffers die in het brandwondencentrum zijn behandeld. Dat was tussen 2019 en 2024. Meer dan 90 procent van de slachtoffers is jongen en de meesten zijn tussen de 10 en 14 jaar oud.

De oorzaak van de ongelukken is vaak het verkeerd gebruik van vuurwerk. Daarom roept kinder- en brandwondenchirurg De Vries ouders op hun kinderen het afsteken te leren. „Zo voorkom je ongelukken. Goede uitleg aan de kinderen is daarom erg belangrijk.” Ze vindt dat ouders erover moeten praten met hun kinderen, om regels op te stellen en de gevaren te bespreken. „Veel ongelukken gebeuren omdat ze, zoals de slachtoffers het omschrijven, ‘knoeien’ met het vuurwerk.”

Moeder over ongeluk kind met vuurwerk

Op de website van de Brandwonden Stichting deelt moeder Daniëlle haar verhaal. Haar zoon liep een brandwond op tijdens het spelen met vrienden door zwaar vuurwerk. „Eén van zijn vrienden gooide vuurwerk richting Giovanni. Dit ontplofte bij zijn enkel en hij had een operatie nodig om te herstellen. Ik zou bijna willen dat hij er iets psychisch aan over had gehouden, maar dezelfde week stond hij weer vuurwerk af te steken. Voor mij als moeder is dat onbegrijpelijk.”

