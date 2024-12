Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem wilde eigenlijk niet stoppen als jurylid De Slimste Mens, maar het was ‘logisch’

Maarten van Rossem had nog wel door willen gaan met De Slimste Mens. Het jurylid besloot echter ook afscheid te nemen van het programma omdat presentator Philip Freriks ermee stopt. „Ik kon er min of meer eeuwig mee doorgaan”, klinkt het.

Dat vertelt de historicus en Slimste Mens-jurylid vandaag aan het AD.

Maarten van Rossem over stoppen

„Ik had het niet problematisch gevonden ermee door te gaan, dat klopt”, aldus Van Rossem. „Maar ik vond dat we inmiddels zozeer een duo waren geworden, dat het logisch was ook te stoppen. En je moet Herman van der Zandt ook de ruimte geven een frisse start te maken met een door hemzelf gekozen jury.”

De 81-jarige historicus houdt van dit werk omdat het zo licht is, voegt hij daaraan toe: „Ik zit in een stoel en zeg om de paar minuten iets. Het liefst zo kort mogelijk, al is dat niet mijn grootste talent. Daar kun je min of meer eeuwig mee doorgaan. Maar toen Philip zei te stoppen, dacht ik: dan houd ik er ook maar mee op.”

‘Waarom stoppen?’

Freriks leerde door schade en schande dat hij dit soort besluiten in eigen hand wil houden en dat hij niet te lang door moet gaan, vertelt hij aan het AD. „De verleiding is enorm om dat tóch te doen. Want: waarom stoppen met iets dat nog zo goed loopt? Dan moet je even je kop erbij houden. Want ik ben natuurlijk wel 80 jaar geworden. Stel dat je tijdens de opnames fysieke problemen krijgt. Dan houdt het zomaar middenin zo’n reeks op en breng je ook de productie in de problemen.”

Freriks merkte tijdens de laatste reeks dat het opnemen toch zwaarder werd: „We nemen drie uitzendingen per dag op. Dan ben ik echt wel gesloopt aan het einde. Ik merkte dit seizoen ook dat ik er af en toe een beetje achteraan rende. Volgens de eindredacteur was daar niets van te merken, maar ik merkte het zelf wel. Ik was gewoon moe, minder alert.

De Slimste Mens-duo voor het laatst

Het duo is voor de laatste keer in alle glorie te zien in de volgende reeks van De Slimste Mens. Die gaat maandag van start op NPO1. Daarna neemt Herman van der Zandt het stokje over.

Reacties