Explosies Den Haag in Opsporing Verzocht: ‘Aanwijzingen dat explosie gericht was op bruidsmodezaak’

De explosies bij het Tarwekamp houden Den Haag in z’n greep en er wordt steeds meer meer duidelijk. Gisteravond verscheen de zaak ook in Opsporing Verzocht, waar nog meer details naar buiten kwamen.

Zaterdagochtend werd om 06.16 uur een portiekflat in de Haagse wijk Mariahoeve getroffen door twee explosies. Daarbij kwamen zes mensen om het leven en vier mensen belandden gewond in het ziekenhuis. Vijf dubbele bovenwoningen zijn verwoest en de politie zette een groot opsporingsteam op de zaak.

Explosie gericht op bruidsmodezaak

De politie heeft maandag even voor middernacht drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies. Ook zijn meerdere auto’s in beslag genomen. Of één van die voertuigen ook de auto is die met hoge snelheid wegreed na de explosies, moet nader onderzoek nog uitwijzen.

De uitzending van Opsporing Verzocht start gelijk met de explosie in Den Haag. Politiewoordvoerder Tom Verhoeff vertelt dat er aanwijzingen zijn dat deze gericht was op de bruidsmodezaak, die gevestigd was in een van de panden op de begane grond van de Tarwekamp. De politie staat in contact met de verantwoordelijken van deze winkel.

Politie roept op tot meer informatie in Opsporing Verzocht

Maar Verhoeff vertelt ook over een andere dringende oproep richting iedereen die meer informatie heeft over wat er zou kunnen spelen rondom die bruidswinkel. „Natuurlijk zijn we ook geïnteresseerd in wat er is gebeurd de dagen daaraan voorafgaand. Dus als er dingen zijn opgevallen bij die bruidswinkel, rondom die explosie of daarvoor, horen we dat graag.”

En er is meer. „We hebben een aantal concrete vragen over twee auto’s die betrokken waren. Dat gaat over een donkerblauwe Toyota Yaris. Dat is mogelijk de auto die op hoge snelheid is weggereden na de explosie. En om een champagnekleurige Kia Ceed Station.” Daarna roept de woordvoerder op of iemand deze auto’s op de zaterdagochtend van de explosie heeft zien rijden of daar beelden van heeft.

Onderzoek naar explosies Tarwekamp Den Haag

Verhoeff legt uit dat de politie graag wil weten of deze auto’s gelinkt kunnen worden aan de explosie, mogelijke conflicten of mogelijke betrokkenen. Maar ook andere opvallende zaken voorafgaand aan de explosie, kunnen belangrijke informatie zijn voor de politie.

Daarna bedankt de politiewoordvoerder iedereen die helpt en meewerkt aan het onderzoek. „We hebben ontzettend veel tips binnen gekregen.”

Je kijkt Opsporing Verzocht terug via NPO Start.

