‘Laat Faber lekker zelf aan de grens gaan staan, voor haar stoppen ze sowieso’

Asielminister Marjolein Faber was gisteravond weer eens aan de beurt in talkshow Vandaag Inside. Dat gebeurt bijna dagelijks, vooral door Johan Derksen. Hij was eerst een soort van fan, momenteel veel minder. Het ging gisteren over het persmoment van de eerste grenscontroles om asielzoekers tegen te houden en dat bleek een toneelstukje.

De grenscontroles die Marjolein Faber sinds maandag heeft ingesteld, houden de gemoederen in ons land flink bezig. Inmiddels is duidelijk dat de marechaussee, die het werk moet uitvoeren, vijftig mensen beschikbaar heeft voor meer dan 800 grensovergangen. Die vijftig kunnen ook nooit allemaal tegelijk aan de slag. Minister van Asiel en Migratie Faber ziet het desondanks helemaal zitten. Haar standpunt: „Het is allesbehalve symboolpolitiek, je moet ergens beginnen.” Heel wat mensen zijn het met Fabers redenering eens.

Anderen noemen plan Faber een welkomstcomité

Ook veel mensen vinden de sumiere start van de grenscontroles helemaal niks. Wordt een asielzoeker er aan de grens uitgepikt, dan moet de marechaussee deze persoon nog netjes naar het aanmeldpunt in Ter Apel brengen ook. Wat de tegenstanders van de bedachte uitvoering door Marjolein Faber betreft, is er geen sprake van grenscontroles, maar van een ‘welkomstcomité’.

Maandag werd door het ministerie van Asiel en Migratie een persmoment geregeld in het Zuid-Limburgse Eijsden. Merel Ek, politiek verslaggever van SBS6, nam een kijkje en vertelde daar gisteravond over aan de bar van Vandaag Inside. „Je was toch bij de grenspost, hoe was dat?”, wilde talkshow-leider Wilfred Genee natuurlijk weten. „Vet koud”, vond Merel Ek vooral, „ja, heel erg koud.”

Toneelstukje toen de minsister naar buiten kwam

Merel Ek stond buiten anderhalf uur te wachten en zag vervolgens dat „Faber een uur lang of zo in een warm hokje ging zitten”. In dat anderhalf uur werden elk kwartier twee auto’s door motoren van de weg gehaald en bij een tankstation gecontroleerd. Met de komst van Faber onstond voor de minister en de verzamelde pers een toneelstukje. Ek: „Toen kwam Faber naar buiten en opeens hadden ze meer motoren en werden er acht auto’s tegelijk naar binnen gereden. Toen Faber weg was, ging de frequentie van die auto’s weer omlaag.”

👇 Raad van State De Raad van State (RvS) heeft „grote zorgen” over de gevolgen van asielvoorstellen van minister Marjolein Faber voor de rechtspraak. De zorgen werden gisteren geuit. Het gaat om de asielnoodmaatregelenwet en de Wet tweestatusstelsel. „Er zal veel meer geprocedeerd gaan worden”, voorspelt de Raad van State. Die voorziet veel werk en hoge kosten voor de rechtspraak door de strengere asielregels. Dan gaat het bijvoorbeeld over het plan om de looptijd van asielvergunningen te verkorten van vijf naar drie jaar en de vergunningen voor onbepaalde tijd af te schaffen. Zulke regels zullen ook bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leiden tot een „forse extra werkbelasting”.

‘Voor Jan met de korte achternaam’

Het besproken toneelstukje was koren op de molen van Johan Derksen: „Het is ten hemel schreiend. Kijk, die marechaussee zit met een onderbezetting, die mensen hebben het hartstikke druk. Ze worden nu voor het karretje gespannen en moeten voor de bühne voor Jan met de korte achternaam op een snelweg gaan staan, terwijl er 840 andere wegen zijn waar je gewoon door kunt rijden. Als er bij de marechaussee nou iemand met kloten was en zou zeggen: ‘Mevrouw Faber, ga daar lekker staan, voor jou stoppen ze ze sowieso’.”

