Verband uitgebrande auto en explosies Den Haag wordt onderzocht

In het onderzoek naar de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag wordt gekeken naar een uitgebrande auto die vlak bij de verwoeste flat is aangetroffen. „Het verband wordt nader onderzocht”, zei hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Margreet Fröberg tijdens een persconferentie.

Over de oorzaak van de explosies is volgens de hoofdofficier nog niets bekend, behalve dat er aanwijzingen zijn dat het gaat om een misdrijf. Wat die aanwijzingen zijn, wordt nog niet gedeeld. „Dat doen wij zodra dat kan”, aldus Fröberg. Ook kon ze nog niet zeggen of de uitgebrande auto gestolen was.

Eerder maakte de politie bekend op zoek te zijn naar een auto die „met zeer hoge snelheid” wegreed na de explosies in het gebouw. „We willen de bestuurder van de auto die op hoge snelheid wegreed heel graag spreken. Alle informatie is meer dan welkom”, zei politiechef Karin Krukkert daarover.

De politie en het OM konden verder niet zeggen of de hard wegrijdende auto gestolen is, wie de bestuurder is, of hoe de auto eruitziet. „Dat maakt deel uit van het onderzoek.”

Inmiddels heeft de politie over die auto al tientallen tips ontvangen. De politie houdt de optie ook open „dat eventuele betrokkenen op een andere manier zijn gevlucht. Ook wil de recherche het graag weten als er opvallende activiteiten zijn gezien afgelopen tijd aan de Tarwekamp, bijvoorbeeld bij één van de bedrijfspanden onder in het gebouw”, zo meldt de politie verder.

De politie doet opnieuw een oproep om andere mogelijk bruikbare informatie te delen. „Mogelijk is iemand zaterdagochtend in paniek thuisgekomen, mogelijk heeft iemand sinds de explosie gehoorproblemen of rook deze persoon zonder duidelijke oorzaak naar brand. Ook kan het zijn dat iemand sinds de ochtend van de explosie brandwonden of andere opmerkelijke verwondingen heeft. Ook informatie die wijst op een ander scenario met een andere oorzaak van de explosie, zoals een ongeval, is van harte welkom bij de recherche.”

