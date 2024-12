Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerdere appartementen weggeslagen door explosie in Den Haag: brandweer zoekt naar slachtoffers

Door de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zijn meerdere appartementen weggeslagen, ziet een ANP-fotograaf ter plaatse. Volgens hem zijn vijf tot zeven appartementen in de portiekflat met drie verdiepingen weggeslagen.

Er is veel rook, waardoor er bijna geen zicht is op de ravage die door de explosie en de brand is ontstaan. Hij spreekt over een „groot gapend gat” waar de appartementen eerst waren.

Explosie Den Haag

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig nadat de Veiligheidsregio Haaglanden grip 2 heeft afgekondigd. Daardoor kunnen hulpdiensten uit de wijde omgeving worden ingeschakeld. Vier slachtoffers uit de portiekflat zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer zoekt nog naar mensen onder het puin. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.



Den Haag – Rond 6.15 uur is na een explosie een drielaags portiekflat deels ingestort en is er brand ontstaan. Op dit moment zijn de hulpdiensten bezig met het redden en zoeken van mensen en het bestrijden van de brand. https://t.co/1y5oEVZYff — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) December 7, 2024



Beeld aan de achterzijde, waar de gevel compleet is verdwenen pic.twitter.com/UsjSwnMwxg — MvGruijthuijsen (@GruijthuijsenMv) December 7, 2024

Advies voor omwonenden

Door de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.

