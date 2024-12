Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij explosies Den Haag

De politie heeft gisteravond even voor middernacht die verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies op de Tarwekamp in Den Haag. Het gaat om drie mannen. De politie sluit niet uit dat er later nog meer mensen aangehouden kunnen worden.

Na de explosies waarbij zes mensen omkwamen en vier mensen gewond in het ziekenhuis belandden, zette de politie een groot opsporingsteam op de zaak. Uit het onderzoek zijn inmiddels drie mannen als mogelijke betrokkenen bij de explosies naar voren gekomen. Ook zijn er meerdere auto’s in beslag genomen. Of één van die voertuigen ook de auto is die met hoge snelheid wegreed na de explosies, moet nader onderzoek nog uitwijzen.

Verdachten in volledige beperkingen

De drie verdachten zitten op dit moment in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Waar ze zijn aangehouden en wat hun leeftijden en woonplaatsen zijn, maakt de politie niet bekend.

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, is blij met de aanhoudingen. Hij noemt het ‘mooi nieuws’ dat de politie drie verdachten heeft opgepakt in het onderzoek naar de explosies. „Complimenten voor dit voortreffelijke speurwerk op een ingewikkelde locatie”, meldt hij in een verklaring. „Voor de direct getroffenen en nabestaanden is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaak en de aanhouding van deze verdachten is daarvoor essentieel. Ook voor omwonenden geeft dit rust.”

Bewoners worden bijgestaan door gemeente

De burgemeester zegt dat de bewoners die door de explosies voorlopig niet terug kunnen keren inmiddels een eigen contactpersoon hebben vanuit de gemeente. Dat geldt ook voor getroffen ondernemers. „Deze week kunnen zij onder begeleiding terug naar hun huis of winkel om spullen op te halen. De komende tijd doet de gemeente er alles aan om de mensen die hierdoor geraakt zijn bij te staan.”

Zaterdagochtend verwoestten explosies een gebouw met winkels en vijf dubbele bovenwoningen op de Tarwekamp in Den Haag. De aanpalende winkels en woningen worden op dit moment nog verstevigd. Zodra de locatie veilig genoeg is, gaat het forensisch onderzoek van de politie weer verder.

Reacties