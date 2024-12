Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de winnaar van Expeditie Robinson: ‘Terecht’

De strijd in Expeditie Robinson kwam gisteravond ten einde. Drie finalisten streden om de ‘kroon’ van het eiland en inmiddels is bekend wie deze titel te pakken heeft.

Het einde van Robinson ’24 is in zicht, maar aan het begin van de aflevering zijn het influencer Marijn Kuipers, bokser Nouchka Fontijn en presentatrice Ouassima Tajmout die nog elkaar de competitie aangaan voor een finaleplaats. Tijdens een evenwichtsproef op een balk is het Kuipers, die een turnachtergrond heeft, die het langst weet te blijven staan en de finale haalt.

Finale Expeditie Robinson

In die finale staan ook Olympisch kampioen windsurfen Kiran Badloe en danser Timor Steffens. Samen met Kuipers streden zij gisteravond om de titel ‘Robinson 2024’ en daarmee lieten de finalisten 17 andere expeditieleden achter zich. Maar de eindstreep is nu toch echt in zicht. Eerder bleek Badloe al een geraffineerde speler te zijn met zijn tactieken en Steffens was niet per se bij iedere kijker populair vanwege zijn bepalende karakter.

Het is tijd voor de finaleproef. Wat die proef dit jaar inhoudt? Zwemmen, klimmen, rekenen, code onthouden, rennen, kanoën, een bal manoeuvreren, zwemmen en dan schieten met een katapult. Kortom, een typische proef voor Expeditie Robinson.

Timor Steffens, Marijn Kuipers of Kiran Badloe?

Steffens realiseert zich dat hij het van het rennen moet hebben, want als Badloe eenmaal in het water belandt, worden zijn kansen een stuk kleiner. „Zodra die lange Kiran het water in is, dan is het Game Over. Hij zwemt me er uit.” En daar blijkt hij gelijk in de te hebben, want Badloe neemt al snel een voorsprong tijdens de proef.

Na de rekensom is het Kuipers die Badloe achtervolgt. Steffens heeft namelijk last van verzuurde benen. De proef lijkt op het lijf geschreven voor ‘watermens’ Badloe. Die zijn voorsprong alleen maar groter weet te maken.

Winnaar

Uiteindelijk begint de windsurfer als eerste aan het schieten met de katapult. En daar blijkt dat Badloe ongenaakbaar is. Hij schiet drie keer raak en wint het programma. „Ik wilde dit heel graag. Ik heb het nooit gezegd, maar ik wilde wel winnen”, aldus de Badloe. Kuipers eindigt uiteindelijk als tweede, Steffens als derde en daarmee komt seizoen 19 aan z’n eind.



