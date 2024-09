Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-deelnemers lachen ‘teambuilding’ concurrentie uit: ‘Coronavirus weer begonnen?’

Expeditie Robinson is weer in volle gang en dat haalt bij de teams van het survival-programma ook weer de nodige strijdlust naar boven. Kamp Noord doet namelijk aan teambuilding en probeert dat ook uit te stralen. Wat bij kamp Zuid dan weer op de lachspieren werkt.

Gisteravond was het tijd voor de derde aflevering van Expeditie Robinson. En het nieuwe seizoen heeft een nieuw onderdeel dit jaar, namelijk het Titanen-eiland. Een soort afvallers-eiland, maar dan voor weggestuurde sterke spelers.

Kamp Noord doet aan teambuilding met rode sjaals

Ook zagen we eerder dat acteur Sergio Hasselbaink bij aanvang van de eerste opdracht onwel werd. De strijd was nog maar een half uur bezig toen het medische team al moest uitrukken. Een zwemtocht hakte er zo erg in dat hij na afloop naar adam hapte. En ook in de aflevering van gisteravond ging het met een kandidaat niet goed. Model Ymre Stiekema werd namelijk ook niet lekker omdat ze uitgedroogd bleek.

Maar gisteravond was ook te zien dat het bloedfanatieke kamp Noord aan een knap staaltje teambuilding deed. Het team begon namelijk met een soort peptalk en mentale check-in en moedigde elkaar daarin aan. En leider en danser Timor Steffens opperde om al zijn teamgenoten een rode sjaal voor de mond te binden. Om zo als één team aan de proef te beginnen én te winnen. Tegelijkertijd stonden de spelers van kamp Zuid Frans Bauer te zingen als opwarmertje.

Kamp Zuid lacht concurrentie uit

Maar kamp Zuid vond ook wat van deze act en er werd behoorlijk gelachen toen ze oog in oog met hun tegenstanders stonden. „Hebben jullie het koud?” en „zijn jullie ninja’s?”, werd er geroepen. Rapper en songwriter Billy Dans keek nogal op van het optreden van zijn concurrentie. „Ik dacht even dat het coronavirus weer begonnen is. Het is 45 graden, doe eens gek! Ze deden er alles aan om indruk op ons te maken.”

Ook presentator Farja Farvardin, die beter bekend is als FawryNotSawry, liet duidelijk merken dat hij de doeken en oerkreten van de concurrentie niet waardeerde. „Dat je allemaal gaat afspreken van ja, laten we een bandana om onze monden doen! Dan lijken we stoerder en intimideren we de anderen.”

Titaneneiland in Expeditie Robinson

Ondanks alle kritiek en opmerkingen, blijkt de teamspirit van Steffens wel te werken, want kamp Noord wint uiteindelijk de proef, voor de tweede keer op rij.

En dat betekende ook dat kamp Zuid een speler moest elimineren. Model Rikkie bleek als jongste speler de pineut. Al reageerde zij behoorlijk sympathiek op haar eliminatie.

Ondanks dat vertelden presentator Art Rooijakkers en Nicolette Kluijver dat Rikkie helemaal niet naar huis hoeft. Ze mag naar het bovengenoemde Titaneneiland. Daar zitten ook influencer Thomas van der Vlugt en windsurfer Kieran Badloe, die eerder werden weggestuurd.

Je kijkt Expeditie Robinson terug via Videoland.

