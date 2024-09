Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Medisch team Expeditie Robinson grijpt in nadat kandidaat naar adem hapt: ‘Blinde paniek’

De strijd in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson was gisteravond nog maar een half uur bezig toen het medische team al moest uitrukken. Een zwemtocht hakte er zo erg in bij acteur Sergio Hasselbaink, dat hij na afloop naar adam hapte.

Vorig jaar kroonde Willem Voogd zich tot winnaar van het survivalprogramma.

Eerste proef in Expeditie Robinson

De eerste proef van het nieuwe seizoen bestaat uit een sprong uit een boot, waarna de kandidaten zo snel mogelijk naar het eiland moeten zwemmen en in de hitte een puzzel moeten oplossen. Hasselbaink vormt samen met modeontwerpster Julie Reinders een duo. „Ik ben vrij goed in zwemmen en puzzelen”, zegt Hasselbaink vol vertrouwen. „Ik denk dat het me goed afgaat.”

Het loopt anders. Het zwemmen valt hem zwaar en Hasselbaink kan na afloop niet meer op zijn benen staan. „Ik kom aan op de kant en ik heb gewoon geen energie meer, geen lucht meer, een soort van ademnood en ik begin te hijgen en te hyperventileren. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Of ik op mijn buik moet liggen, of ik rechtop moet blijven zitten, of dat ik gewoon mijn borst vooruit moet houden of wat dan ook. Ik weet het gewoon niet meer. Blinde paniek. Ik stel mijn teamgenoot teleur, ik stel mezelf teleur en de expeditie moet nog beginnen.”

Irritaties bij Julie Reinders

Reinders is ondertussen de puzzel in haar eentje aan het oplossen en ze is enigszins geïrriteerd. „Want ik denk ja: heb ik de verkeerde gekozen als duo, gaan we nu meteen eruit? Dit is het allereerste moment dat we ons kunnen laten zien en dan ga jij op de grond zitten en liggen. Het is ook een beetje ‘man eigen’ dat ze zich aanstellen. Misschien is het wel gewoon echt dat hij moet bijkomen, maar ik dacht wel: ja, dat moet je niet nu doen. Want ik was ook echt wel moe.”

Omdat Hasselbaink naar adam blijft happen, grijpt het medisch team in. „Rustig blijven ademen”, probeert Reinders hem te steunen. Ze lijkt enigszins op haar woorden terug te komen. „Misschien ben ik een beetje te hard geweest van: kom op, zet door. Maar ik wilde wel gewoon winnen en dat wilde hij eigenlijk ook, alleen hij was dus helemaal in een soort van shock geraakt.”

Groen licht van de dokter

De situatie is zorgelijk en Hasselbaink wordt voor onderzoek naar een rustigere plek gebracht. De tweede proef moet hij dan ook verstek laten gaan, maar na afloop heeft Art Rooijakkers goed nieuws. „De dokter heeft Sergio onderzocht en groen licht gegeven. Hij mag mee naar het eiland.”

Onder luid gejuich wordt Hasselbaink onthaald door de rest van de kandidaten. Rooijakkers is benieuwd hoe het met hem gaat. „Nu wel weer oké”, antwoordt de acteur. „Ik zat in een lichte paniek, maar ik ben er weer. Ik denk dat ik gewoon in paniek schoot toen ik in het water sprong en een paar slokken water binnenkreeg. Maar ik ben er weer, dat is waar het om draait. Volgende keer ben ik er om jullie te steunen, jongens.”

Zorgen in Expeditie Robinson

Hij vertrouwt de camera’s toe dat hij zich zorgen maakt over wat de anderen van hem denken. „Ik voel me gelijk wel een soort van veilig weer en in goed handen. Tegelijkertijd voel ik ook wel blikken van m’n teamgenoten, van: hebben we hier nu een zwakke speler te pakken? Is dit iemand die we er gelijk uit moeten stemmen zometeen?”

Zijn zorgen lijken terecht. Timor Steffens geeft eerlijk toe dat hij zijn twijfels heeft over zijn kampgenoot. „Als je zo heftig gaat na het zwemmen naar de kant en je doet een puzzel… Dat is nog niets vergeleken met wat we allemaal gaan zien zo meteen. Dus ik had wel gelijk dat ik me een beetje zorgen maakte om Sergio. Hoe ga je het dan halen als we zometeen nog heftigere proeven gaan doen?”

Je kunt Expeditie Robinson terugkijken via Videoland.

