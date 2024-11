Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-kijkers onder de indruk van slimme actie Kiran: ‘Expres laten winnen, geniaal’

Windsurfer Kiran Badloe haalde gisteravond in Expeditie Robinson nogal een slimme actie uit. Hij verloor namelijk een duel tegen kandidaat Timor Steffens, maar daar zat kennelijk een tactiek achter. En kijkers kunnen zijn strategie wel waarderen.

Kiran is Olympisch kampioen windsurfen en gaat inmiddels al wat afleveringen mee in Expeditie Robinson. En hij wordt steeds meer een publieksfavoriet, mede door zijn sympathieke houding en persoonlijkheid. In de vorige aflevering verlieten twee kandidaten onverwachts het programma.

Kiran naar winnaarseiland

Maar gisteravond liet Kiran ook zijn strategische kant zien. Hij won namelijk als eerste de groepsopdracht en mocht daardoor naar winnaarseiland. Hij besloot Marijn Kuipers en Nouchka Fontijn mee te nemen en koos in plaats van smakelijke brownies een tactisch wapen.

Op winnaarseiland aangekomen zit daar ‘alfaman’ Timor op het drietal te wachten. Timor staat bekend als een speler die graag de leiding neemt en bepalend kan zijn in de groep. Dat bleek ook gisteren als Marijn hem op winnaarseiland benadert en de afgelopen eliminaties bespreekt. Marijn moet namelijk het een en ander uitleggen en hij vertrouwt haar niet helemaal.

Expeditie Robinson-kijkers niet gecharmeerd van Timor

Timor eindigt het liefst in een halve finale of finale met Ramon Brugman, Jamie Kazan, Ouassima Tajmout en Joy van Swieten. Laatstgenoemde is vrienden met Timor in Expeditie Robinson. Marijn heeft te horen gekregen dat zij of Vincent een target zijn om eruit geknikkerd te worden. Maar ook Joy vreest voor een eliminatie, dus Timor wil eigenlijk niet dat Marijn op Joy stemt. Volgens Timor moet Marijn eerlijk tegen hem vertellen op wie ze gaat stemmen. Maar kijkers zijn niet echt gecharmeerd van de houding van Timor.

Tactisch plan voor eilandraad Expeditie Robinson

Op winnaarseiland gaan Kiran en Timor de strijd aan: degene die wint, mag op het eiland blijven. De ander gaat terug naar het normale eiland. De twee moeten een krachtspel spelen, maar Kiran verliest al vrij snel de strijd tegen Timor. Dat betekent dat Kiran meedoet aan de eilandraad, maar dat blijkt kennelijk helemaal de bedoeling te zijn geweest. Hij wil zichzelf, en zijn bondje, zo ver mogelijk laten komen. Dus moet hij het anders spelen, zegt Kiran.

„Ik denk dat we Kiran allemaal veel te slim inschatten”, zegt Joy nog te optimistisch op het andere eiland. Na de ‘verloren’ stijd tussen Timor en Kiran zegt Kiran voor de camera: „Helaas, of toch niet?” Dan verschijnen beelden van eerder die dag, waarop te zien is hoe Nouchka en Kiran hun tactiek bespreken. Kiran besluit de opdracht expres te verliezen zodat hij bij de eilandraad kan zijn en daarmee zijn bondje kan redden.

Timor machteloos nadat Kiran duel expres verliest

Ouassima zag de tactiek van Kiran al aankomen. Op het andere eiland zegt ze namelijk: „Ik denk dat we vanavond de slimste en meest doordachte zet gaan zien. En degene met het grootste ego blijft zitten op winnaarseiland.” Ook Ramon zou dat een slimme zet vinden. Net als Marijn, die net zozeer onder de indruk van deze slimme truc blijkt.

Als Timor later vraagt op wie Marijn, Nouchka en Kiran stemmen, vertelt Marijn eerlijk dat ze op Joy stemt. En Timor is not amused dat ze zijn ‘maatje’ eruit gaan stemmen. „Ik heb door dat ze me bespeeld hebben. En mij expres van tevoren niet hebben verteld dat ze op Joy gingen. Omdat ze van me weten dat ik dan opzettelijk had verloren of mijn immuniteitsmunt had ingezet om Joy te redden. Nu ik heb gewonnen ben ik machteloos.”

Kijkers onder de indruk van strategie

Kiran had het allemaal van tevoren bekokstoofd. „Ik snap dat Timor dit heel jammer vindt. Maar hij bevindt zich in een positie dat hij er helemaal niks aan kan doen. Je ziet dat hij Joy wil redden. Ik wilde naar de eilandraad om dit plan door te voeren. En als hij dit wist, zou hij naar de eilandraad gaan. Hij wil graag de controle hebben en invloed uitoefenen op het spel. Maar het is nu te laat. De kaarten zijn geschud, het tij is gekeerd en dit keer in het voordeel van mijn bondje.”

Bij de eilandraad blijkt dat de tactiek van Kiran werkt, want Joy krijgt de meeste stemmen en moet het programma verlaten. En kijkers blijken onder de indruk van het plan van Kiran, mede omdat het zo’n sympathieke deelnemer is en nu iedereen te slim af blijkt te zijn.

Je kijk Expeditie Robinson terug via Videoland.

