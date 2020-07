Campers in trek bij jongere doelgroep: #vanlife groeit hard

De camper wordt steeds hipper. Waar tot voor kort vooral pensionado’s met een camper op pad gingen, kiezen nu steeds vaker jongeren voor een vakantie op wielen. Het gebruik van de hashtag #vanlife is in een jaar tijd verdubbeld en camperdeelplatform Goboony ziet een verschuiving in het profiel van de boeker.

Dit seizoen schiet de huurdersdoelgroep onder de 35 jaar omhoog met 60 procent groei in de boekingen. „Jongeren gaan deze zomer met de camper weg in plaats van naar Bali”, zegt eigenaar Mark de Vos.

Verdubbeling gebruik #vanlife

De hashtag #vanlife, waar het leven in een camper op sociale media mee wordt aangeduid, is in 2012 in het leven geroepen door Foster Huntington. Hij gaf zijn baan in loondienst op en besloot fulltime in een camper te gaan leven. Zijn avonturen deelde hij middels de hashtag op Instagram.

Inmiddels is hij lang niet meer de enige: halverwege 2019 stond de teller op 3,7 miljoen posts. In januari 2020 werd de hashtag #vanlife al 6,5 miljoen keer gebruikt en nu staat de teller op 7,5 miljoen. In een jaar tijd is het gebruik van de hashtag wereldwijd dus verdubbeld.

Vooral Volkswagenbusjes populair

Niet alleen de interesse in campers groeit onder jongeren, ook het aantal mensen tussen de 23 en 35 jaar dat daadwerkelijk deze zomer op pad gaat met een camper is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Camperdeelplatform Goboony ziet een flinke toename in het aantal Nederlandse boekingen: onder de jongere doelgroep huurders is een stijging te zien van ruim 60 procent ten opzichte van vorig jaar.

„Vooral de busjes zonder voorzieningen gaan nu hard, zoals de Volkswagenbusjes”, zegt De Vos. „Het hoeft niet al te luxe, vooral het gevoel van vrijheid en avontuur moet goed naar voren komen.”

#vanlife in Nederland

Goboony draagt zelf ook bij aan de populariteit van het camperleven en het veranderende imago van campers. Het platform stimuleert het campergebruik door jongeren door op social media met hen in gesprek te gaan. Zo wordt er deze zomer wekelijks een live talkshow uitgezonden met #vanlifers en influencers.

