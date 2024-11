Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paradise Hotel heeft één regel: kamer delen (hatseflatsen?) of uitchecken

Lekker logeren in Paradise Hotel, met 50.000 euro naar huis gaan, de liefde van je leven vinden of als een loser door de draaideur terugkeren naar de gewone wereld. Briljante televisie of direct een kwelbuis die je door het raam wil gooien?

„Eén grote mindfuck”, zijn de eerste woorden die Metro hoort in ‘strategisch liefdesspel’ (niet door ons verzonnen) Paradise Hotel. We hebben gekeken, voor tv-rubriek Blik op de Buis. De gedachte had kunnen zijn: daar heb je televisieliefdesspelletje triljoentriljard. Maar toch maakte het bedachte verloop van het spel ook benieuwd. Voor de één kan het werkelijk om het vinden van de liefde gaan, terwijl een andere kandidaat juist alleen maar liegt en bedriegt en 50.000 eurotekens in zijn of haar ogen heeft.

Paradise Hotel staat ‘natuurlijk’ niet op Vlieland

De deelnemers, presentator Valerio Zeno en een tv-ploeg stapten voor Paradise Hotel in het vliegtuig om op een tropisch eiland in Thailand neer te strijken. Zo’n spelletje kun je natuurlijk niet op Vlieland spelen. Stel je voor dat je liegt en bedriegt of zwijmelt in hotel Het Hoekie in plaats van het niet normaal luxe hotel aan de andere kant van de wereld. Geen denken aan natuurlijk…

Gastheer tussen al die luxe is Valerio Zeno. De man die dit jaar veertig kaarsjes uitblies, maakte tot 2018 furore als Tim Hofman-voorganger van Over Mijn Lijk. Of het als degradatie voor hem voelde weet ik niet, maar we zagen hem vervolgens met Echte meisjes in de jungle, het wel aardige We gaan er allemaal aan over het einde van de wereld en nu met Monica Geuze ook in Power Couple. Valerio is overigens een prima en rustige gastheer.

Wie worden de stelletjes in Paradise Hotel?

Koppels moeten er ook worden gevormd in Paradise Hotel, verplicht. Wie ‘s nachts geen kamer deelt, moet terug naar huis. Met de ruggen veilig naar elkaar toe liggen op je eigen kantje, is toegestaan. Hatseflatsen – we citeren hier de grote filosoof Peter Gillis – mag natuurlijk ook. We stellen je de kandidaten en tijdelijke bewoners van Paradise Hotel even voor:

Joey (29), weet zeker dat hij wint: liefde of geld; Cris (24), zal doen alsof hij iemand aantrekkelijk vindt om de overwinning te behalen; Daan (23), hartenbreker; Jessel (29), speelt als gamer vaak strategische spellen; Billy (26), houdt wel van toneelspelen.

No go: tosti met mayonaise

Dit zijn de dames uit Paradise Hotel: Estelle (24), geeft haar geld vooral uit aan tassen; Gijsje (25), haat mensen die tosti’s met mayo eten; Zee (21), bijnaam ‘tijger’ en dus „geen gemakkelijk vogeltje”; Laurel (28), geeft zichzelf een 10; Cathinca (28), vindt het programma een unieke kans om eens voor een ander type man te gaan; en Charlotte (21), die eerlijk stelt een soort stalker te zijn die naar je huis rijdt als je je telefoon niet opneemt of een appje niet snel beantwoordt.

Start van Paradise Hotel

Wie heeft meegeteld, las zes vrijgezelle dames en vijf vrijgezelle heren. Dat kan dus niet, volgens die spelregels. De meiden moeten een man op basis van foto’s kiezen („oh, deze ziet er een beetje fout uit” en „oh God, waar ben ik aan begonnen”). De mannen zijn al op een kamer en kijken live op tv mee (wat die dames niet weten). Dat eerste kiezen duurt me een partijtje lang… maar kent wel een opvallende uitslag.

Vervolgens start het echte werk: wie verleidt en wie misleidt? De quotes kun je thuis wel meeschrijven: „Niet mijn type, maar mooi, die blijft toch wel bij mij, dus die kan ik perfect inpakken.” Of hoofdschuddend op je bank zitten als een meid „je lijkt me wispelturig” zegt en haar mogelijk toekomstige partner vraagt ‘wat dat is’. Och Heer, help.

Diepgrondig haten

Deze Metro-kijker begon na een half uur te denken aan de nog te halen boodschappen. Natuurlijk gaat het programma nergens over en je steekt er werkelijk niets van op. Het is echter denkbaar dat je als tv-kijker best wel hatsefladders van dat mooie volk in Paradise Hotel kunt krijgen. Nog denkbaarder is dat je deze mensen hartgrondig en diep, diep, diep gaat haten. Dat laatste zou overigens best de kracht van dit strategische liefdesspelletje kunnen worden.

Aantal blikken uit 5: 2

