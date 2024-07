Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van B&B Vol Liefde: ‘Walter vindt leeftijd maar een getal’

Nog een paar dagen en dan begint er een nieuw seizoen van het succesprogramma B&B Vol Liefde. Gisteravond ging presentator Art Rooijakkers langs bij een hoop oud-kandidaten en vroeg hen naar hun liefdesleven. En jawel, dat was voor kijkers weer vermakelijke televisie.

Menig Nederlander kruipt voor de buis voor de afleveringen van B&B Vol liefde. Maandag begint het nieuwste seizoen. Maar eerst was het nog even tijd om bij de voormalig B&B’ers een bezoekje te brengen.

Niet iedereen vond de liefde na het programma. Wie geen nieuwe lover aan de haak sloegen? Petri uit Frankrijk, Leendert uit Frankrijk, Hans met zijn B&B in Italië, paardenman Hans uit Frankrijk, Ted met haar B&B in Madeira en Caroline die een B&B in Oosterijk beheerde, bestempelen zichzelf nog als vrijgezel.

Een van de meest opvallende kandidaten was toch wel tantra-Walter (55). Zijn deelname zorgde voor een hoop vermaak. Mede omdat kijkers bij zijn Franse B&B getrakteerd werden op spiritualiteit, danssessies, zonnevlechten, goede en soms minder goede energieën.

Tantra-Walter vindt nieuwe, jonge, vriendin

Hoewel Walter tijdens de reünie nog behoorlijk werd aangepakt door de vrouwen die meededen aan het progamma, vond hij na zijn deelname een nieuwe liefde. Dat maakte hij publiekelijk bekend, maar de relatie bleek ook weer snel te stranden. Maar nu is daar de 27-jarige Anna Linde die het hart van Walter veroverde. „Ik ben helemaal weg van d’r.”



Walter heeft een meid van 27 opgescharreld.

Dat vermoedde ik altijd al bij hem. Een bepaalt type man.#benbvolliefde — Iris (@Iris00010) July 11, 2024

Anna Linde is singer-songwriter en Walter krijgt regelmatig tranen in zijn ogen als zijn vriendin zingt. De twee hebben drie maanden verkering en Anne Linde is al bij Walter ingetrokken. En dat leeftijdsverschil? „Ik heb dat denk ik ook nodig. Want ik ben zo speels, jeugdig, een jonge geest”, aldus Walter. Al geeft Anne Linde wel toe dat sommigen Walter voor haar vader aanzien.



Ik zit al weer in deze staat op de bank na dat gekwijl van die walter met zijn 'speels" hij bedoelt natuurlijk vieze ouwe geile bok #benbvolliefde pic.twitter.com/4RvYu9672G — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) July 11, 2024



Mijn vriend krijgt ook altijd tranen in zn ogen als ik begin te zingen.. .. alleen niet van geluk😂#BenB #benbvolliefde — Marloes (@Marloes93) July 11, 2024

Later verschijnen ook Anne en Claudia mét hun nieuwe partners. Hoewel de twee eerder als ‘concurrenten’ het domein van Walter betraden, zijn ze allemaal nog bevriend met elkaar. Het kon dan ook niet anders dat alles dansend met elkaar eindigt in de uitzending.



Walter de zweverT heeft 3 maanden geleden een nieuwe vriendin aan de haak geklatst. Ze wonen al samen, voor zolang het duurt.

Zij is 29, Walter is 55. Walter vindt leeftijd maar een getal. Althans, zolang zijn partners maar zo jong mogelijk zijn.🙄

Ouwe snoeper.#BenBvolliefde pic.twitter.com/7bMdtmOQct — Bo d'Abéu (@BEDOBUA1) July 11, 2024



Het lijkt wel de Zonnatura reclame van vroeger… Joehoe#benbvolliefde pic.twitter.com/3WzZxEMZnI — 🌸Tante Pieps🌸 (@Tantepieps) July 11, 2024

Vader van Martijn kreeg herseninfarct

Ook het liefdesverhaal van Bram in Zweden kreeg nogal een interessante wending. Want hoewel de liefde met Caroline niet blijvend bleek, sloeg later de vonk over bij Esra. En dat terwijl Esra zich eerder opgaf voor het programma om Joy te veroveren. Maar in plaats van een Spaanse berg, koos ze voor een Zweedse boerderij.

Het verhaal van Martijn uit Portugal is een stuk verdrietiger. Hoewel hij de liefde vond bij Fenna, blijkt dat zijn vader later een herseninfarct kreeg. Zijn vader is voor de helft verlamd en zit in een rolstoel en dat is heel treurig om te zien. De B&B, die Martijn destijds met zijn ouders runde, is verkocht en Fenna en hij verhuizen naar Bonaire. En als vader Ronald vertelt dat hij zijn zoon gaat missen, is dat best verdrietig.



Ach nee de vader van Martijn. Wat heftig. En dan gaan Fenna en Martijn ervandoor. Ook een beetje sneu, meteen ook zo ver weg. #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) July 11, 2024

Meer B&B Vol Liefde-koppels

Ook Richard vond in Portugal een nieuwe liefde. Nanette was net als hij weduwe en de twee bleken veel gemeen hebben. Inmiddels woont Nanette bij Richard. Het koppel gelooft dat hun overleden partners hen bij elkaar brachten.

Joy en Dani zijn ook nog steeds verliefd en denken na over kinderen. En de opvallende Jacob uit Portugal heeft eveneens een nieuwe vlam. Net als Martijn uit Thailand, die momenteel klikt met een Thaise dame.

Marian, die in Portugal allerlei mannen over de vloer kreeg, is inmiddels terug naar Nederland verhuisd. Ze werd opgelicht en bedreigd door haar voormalige manager en raakte een hoop geld kwijt. Marian verscheen ook in het programma Oplichters Aangepakt van Kees van der Spek. Maar ondanks alles heeft ook Marian een nieuwe liefde. Later komen ook de oude kandidaten aanwaaien, waaronder ‘Niks mis mee’-Olof. Ook hij heeft een relatie.



Kijkers smullen van verhalen

Grote publieksfavorieten Debbie en Paul zijn nog steeds samen, hoe kon het ook anders. En Astrid en Harmjan stapten zelfs in het huwelijksbootje. Eerder interviewde Metro Astrid over haar liefdesavontuur.

Kijkers smulden in ieder geval van alle koppels en B&B Vol Liefde-verhalen. Er werd nog druk nagepraat op social media en men kan niet wachten tot het nieuwe seizoen, dat begint om 15 juli.

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via Videoland.

