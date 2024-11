Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Chantal: ‘Aan kerstspullen geef ik jaarlijks honderden euro’s uit’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Chantal, die haar geld het liefst uitgeeft aan hebbedingetjes, zoals kerstspullen ter waarde van 500 euro.

Naam: Chantal (27)

Beroep: kapster

Netto maandsalaris: 1900 euro

Woonsituatie: alleenstaand, huurwoning

De Spaarrekening van Chantal

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 1500 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Nou, ik ben in elk geval blij dat ik even in de plus sta. Sparen is niet mijn allersterkste kant. Niet dat ik normaal gesproken schulden heb, maar ik geef geld uit als water. Ik hou ervan om leuke spullen te kopen, of dat nou kleding is, of woonaccessoires voor in huis. Maar met mijn inkomen houdt het budget op een gegeven moment wel op, dus als ik dan ook nog honderden euro’s wil sparen, gaat dat niet.”

Zou sparen juist niet wat financiële lucht geven?

„Ja, dat is leuk als je netto 4000 euro per maand verdient of zo. Maar ik moet ook nog huur betalen, mijn zorgverzekering en andere vaste lasten – in totaal ben ik iets van 1300 euro daaraan kwijt. Dan hou ik nog 600 euro over voor leuke dingen. Voor sommigen is dat veel, maar ik hou dus van leuke dingen doen. Gemiddeld ga ik een keer per week uit eten en tegenwoordig ben je daar ook makkelijk 50 tot 70 euro aan kwijt. En nieuwe kleding kost ook een vermogen.

Ja, je kunt bij de goedkopere kledingketens genoeg voor weinig geld scoren, maar dan zit er ook zo een gat in. Dan maar een jeans van een duurder merk, al betaal ik dan wel 100 euro voor een nieuwe broek. En hebbedingetjes, ik ben er gewoon gek op. Maar ik probeer wel te sparen wat er overblijft hoor, al is dat vaak niet meer dan 50 tot 100 euro per maand. Verstandig? Misschien niet, maar ik pluk liever de dag – niemand heeft garanties op een lang en gelukkig leven.”

Dan is 1500 euro toch nog best veel spaargeld voor iemand die het graag uitgeeft. Heb je er lang over gedaan?

„Nee, dat is geld dat mijn oma me heeft nagelaten na haar overlijden. Om de een of andere reden wil ik dan ook niet aan dat bedrag komen, het niet aan ‘zomaar’ iets uitgeven. Klinkt dubbel, ik weet het, maar het lukt me wel om dat geld te scheiden van mijn eigen uitgavenpatroon. Misschien omdat het een extraatje is, iets dat ik anders niet had gehad, dus ik ‘mis’ het niet door het op mijn spaarrekening te laten staan.”

Wat bedoel je met ‘hebbedingetjes?’

„O, heb je even? Van een nieuwe vaas bij het tuincentrum tot aan schoonmaakspullen bij de Action. Sowieso: als ik in die winkel loop, wil ik alles hebben. Ook dingen die ik niet nodig heb. Ik kocht laatst bijvoorbeeld een soort raamwisser waarmee je je ramen dus heel makkelijk kunt lappen. Werkte voor geen meter, kostte gelukkig ook maar 7 euro, maar toch: weggegooid geld. Al is dat geloof ik zo’n beetje het verdienmodel van die winkel, dat je dingen ziet die je niet nodig hebt, maar tóch wilt hebben. Momenteel zit ik weer helemaal in de kerstperiode en ga ik nogal los met kerstaccessoires.”

Heb je zo’n hysterisch versierd huis?

„Dat ligt eraan, of je twee kerstbomen hysterisch vindt. Maar ik vind die decoraties zó gezellig. En ja, mijn tuin heb ik ook versierd, met van die lampjes in de heg en een lichtgevende kerstman. Slingers in het huis, van die kaarsen kerstboompjes, glitterboompjes en kerstboom-‘vaasjes’. Rendieren, sneeuwpoppen die geluid maken, ja, ik draaf enigszins door, haha.

Ik ben laatst bij een tuincentrum in Duiven geweest, met de grootste kerstshow van… Europa? De Benelux? Geen idee, maar het was een soort kerstdroom waarin ik terechtkwam. Met een hysterische afdeling vol met van die miniatuurboompjes, treinen, sneeuw, een hele Efteling-afdeling met kerstvibes. Mégadruk, we moesten echt drie terreinen verderop parkeren en je liep over de hoofden, maar ik vond het reuze gezellig. Nadeel is wel dat je dus alles wilt hebben, dus ik ging er 500 euro armer weg – toen moest ik wel wat rustiger aan doen met mijn etentjes en andere geld-uitgeef-liefhebberijen.”

Maar goed, dat spul koop je nu één keer, en dan zit je weer goed voor een paar jaar, toch?

„Dat zou je denken, maar ze hebben élk jaar weer nieuwe dingen waarvan ik gewoon ga kwijlen. Dat wil ik dan ook weer hebben, haha.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Tja, als je het heel kritisch zou bekijken, doe ik natuurlijk ontzettend veel overbodige uitgaven. Ik wil eigenlijk niet weten hoeveel spaargeld ik gehad zou kunnen hebben, want dan zou ik me helemaal wild schrikken. Maar goed: anderen geven het in één keer uit aan een dure vakantie, ik geniet het hele jaar door van kleinere, leuke dingen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Die vraag stel je me niet serieus, toch? Ik denk dat ik de laatste ben die financieel advies moet geven, haha!”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

