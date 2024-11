Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Was het nou een UFO of een meteoriet in Pennsylvania? 59 jaar geen antwoord, maar Metro weet het

Ah, UFO’s! Vanaf vanavond kunnen we daar weer eens van genieten op televisie. Hoewel, je hoopt toch stiekem altijd dat er eens een serie komt met bewijs. Maar nee, UFO Witness is – hoe intrigerend ook – weer een reeks over verschijningen die er eventueel zijn geweest en misschien wel écht waren. Of niet.

UFO-verschijningen kunnen zo opmerkelijk zijn dat sommige mensen er serieus rekening mee houden dat het buitenaards bezoek moet zijn geweest. Dat was zo, dat is zo en dat zal nog heel lang zo blijven, zolang er nog nooit een Unidentified Flying Object-deurtje door mensenhanden is opengemaakt.

Altijd maar weer discussie over UFO’s

Omdat dat zo is, blijft het de mensheid waarschijnlijk bezig houden. ‘Stelletje mafklappers’, zal de één denken. Een tweede houdt een slag om de arm (‘nou ja, maar áls…’). De derde blijft heilig geloven in mysterieuze objecten, al dan niet met Marsmannetjes of ET-achtige wezens. En zo is er altijd reden voor discussie en kun je tv-programma’s blijven maken.

Metro keek daarom alvast weer eens vol nieuwsgierigheid naar UFO Witness (‘UFO-getuige’) van Discovery, voor tv-rubriek Blik op de Buis. We zijn heus niet vies van een beetje gespeculeer over dat wat we uit de ruimte niet kennen. Ondergetekende schreef het twee jaar geleden zelf nog: NASA graat groot onderzoek naar UFO’s verrichten. Dat klonk toch behoorlijk officieel (hoe staat het er eigenlijk mee, NASA?).

En denk je dat wij Nederlanders een nuchter volkje zijn? Welnee. Eén op de drie van je landgenoten – of misschien jij ook wel – zegt minstens één keer een UFO te hebben zien vliegen. ‘Ziet ze vliegen’ is niet zomaar een uitdrukking, denk je dan (en ja, dat is cynisch, excuus).

Ben Hansen en zijn eeuwigdurende zoektocht

UFO Witness gaat over voormalig FBI-agent Ben Hansen. Zijn opa sprak ooit de woorden „we zijn niet alleen in dit universum” tegen kleine Ben. De Amerikaan maakte zelf iets mee „dat zijn leven veranderde”. Zijn missie is daarom de waarheid boven tafel te krijgen. Wie of wat vliegt er door het heelal in vaartuigen die wij niet kennen? En wat willen ze met onze planeet aarde? Of Hansen het echt gelooft, nemen we maar aan. Het leverde hem in elk geval al wat tv-series op.

Misschien is levensdoel een beter woord dan missie. Ben Hansen spreekt namelijk de ene na de andere aardbewoner die zeker weet ‘iets te hebben gezien’, maar bewijs heeft hij nooit geleverd. Daar kan deze kijker om lachen, maar ergens is het ook wat sneu. Je hoopt toch dat hij ooit een keer het 20.00 uur Journaal haalt. En dat hij leunend tegen een vliegende schotel een bewoner van Neptunus interviewt. Dit is ‘m (niet de Neptunusser):



UFO Pennsylvania staat centraal

Over vliegende objecten in het heelal wordt al zo lang gesproken als het schrift bestaat. Misschien al veel langer, maar dat is natuurlijk niet terug te vinden. In de huidige tijd bestaat de interesse voor de UFO sinds 1947, toen in Roswell (in Amerika, uiteraard in Amerika) een buitenaards ruimteschip neerstortte. Eén ding daarbij is niet zeker: of er daadwerkelijk een niet eerder waargenomen projectiel te pletter sloeg. Wél zeker: de toeristenindustrie in Roswell groeide behoorlijk.

Wat ook tot de verbeelding sprak was een UFO (of iets anders, wie zal het zeggen hè) in Kecksburg, Pennsylvania. In en bij dat stadje begint Ben Hansen zijn zoektocht voor de reeks UFO Witness. Kecksburg werd in 1965 opgeschrikt door een merkwaardig voorval. Meerdere mensen zagen daar toen in de avond een groot vlammend object uit de lucht komen en landen in de bossen. De overheid verklaarde dat het om een meteoriet ging, maar dat geloofde niet iedereen. Want waarom waren er dan zo snel zoveel politiemensen en zelfs legereenheden aanwezig en werden bewoners op afstand gehouden? Als dat anno 2024 toch eens was gebeurd… De complettheorieën met dingen die mensen absoluut zeker zouden weten, waren ons om de oren gevlogen.

Geen half werk van de altijd maar zoekende Ben

Het moet gezegd, Ben Hansen levert geen half werk. Hij heeft speciale toegang tot de archieven van een van de wetenschappelijke adviseurs van Project Blue Book, het UFO-project van de Amerikaanse overheid uit de jaren vijftig en zestig. Ook spreekt Hansen met een van de nog levende teamleden van deze projectgroep en met ooggetuigen van opmerkelijke UFO’s, ook die van Kecksburg. Nou ja, ook een man ‘die mensen kent die het ruimteschip naar beneden zagen komen’. Dat moet haast wel, want: „Het zag er niet uit als de snelheid van een meteoriet, het was een gecontroleerde landing.”

UFO Witness is zo’n lekkere, typisch Amerikaanse docu met snelle schakelingen en mensen die, kijkend in de camera, zonder hapering complete oneliners moeiteloos uit hun mouw schudden. Ben Hansen kijkt daar dan telkens ‘tv-verbaasd’ bij. Hij laat zijn gasten uitpraten, laat zijn ogen steeds wat groter worden en zegt dan: „Wow.”

Primeur

Mensen, Metro heeft na het zien van de eerste drie kwartier een keiharde primeur. Als je na 59 jaar nog steeds niet weet of daar in Pennnsylvania een vliegende schotel tussen de Amerikaanse eiken of beuken landde, dan was het een meteoriet. Die bestaan namelijk. Maar ja, deze schrijver kan er ook weleens naast zitten…

Aantal blikken uit 5: 3

UFO Witness is vanaf vanavond (zondag 3 november) om 20.30 uur te zien op Discovery. Streamen kan al, daarvoor ga je naar HBO Max.

