Het komt er echt: groot onderzoek naar UFO’s door de NASA (en daar vindt men iets van)

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA begint in het najaar met een groot onderzoek naar UFO’s. De organisatie heeft bekendgemaakt dat kennis van „ongeïdentificeerde luchtverschijnselen”, zoals ze UFO’s officieel noemt, van belang is voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale veiligheid. Mensen op sociale media weten wel raad met het bericht (of weten zich geen raad).

Volgens NASA zijn er geen bewijzen dat die verschijnselen een buitenaardse oorsprong hebben.

Toch onderzoek naar UFO’s

Het onderzoek naar UFO’s, dat negen maanden zal duren, richt zich op „gebeurtenissen in de lucht die niet geïdentificeerd kunnen worden als vliegtuigen of als bekende natuurverschijnselen”. Dat schrijft de organisatie in een verklaring. Een team van wetenschappers met verschillende achtergronden zal zoveel mogelijk waarnemingen inventariseren. Vervolgens wordt geprobeerd die te verklaren. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van de tijd openbaar gemaakt.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield in mei voor het eerst in ruim een halve eeuw een openbare hoorzitting over UFO’s. De aanleiding daarvoor was een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Onderzocht werden 144 onverklaarbare waarnemingen die in de afgelopen twintig jaar onder meer door piloten zijn gedaan.



LIVE NOW: We’re commissioning a team to study unidentified aerial phenomena—observations of events in the sky that cannot be identified as aircraft or known natural phenomena. https://t.co/3fXbnL1BWs pic.twitter.com/1txTVQonpL — NASA (@NASA) June 9, 2022

Hoe denken we in Nederland over UFO’s?

Rare jongens die van de NASA, zou je misschien kunnen zeggen. Maar hoe denken we in ons eigen land eigenlijk over UFO’s, die onverklaarbare dingen in de lucht? Quest onderzocht dat en zette de bevinden de vorige zomer op een rij. Wat bleek: bijna één op de drie Nederlanders heeft weleens een UFO zien vliegen. Of denkt dat in elk geval. De zo nuchtere Nederlander ziet ze wel degelijk vliegen, luidde de conclusie. Wat denken de ufo-waarnemers zelf dat ze zagen? Een derde denkt dat het daadwerkelijk iets buitenaards was. 20 procent van onze landgenoten is ervan overtuigd dat buitenaardse wezens de aarde ooit bezochten.

Reacties op onderzoek NASA

Op sociale media wordt gereageerd op het aangekondigde NASA-onderzoek naar UFO’s. Er wordt sowieso altijd gereageerd op UFO-berichten. Die foto’s die rondgaan? Al een eeuw bagger, vindt iemand.



NASA gaat ufo's onderzoeken – https://t.co/Dlt5ZxSaA4 waarom zijn foto's van UFO's in de afgelopen 100 jaar niet veranderd. Ze zijn nog steeds bagger. Trouwens Amerikanen geloven alles, die worden nooit volwassen. — Er. (@DenBkie) June 10, 2022



"I want to believe"

NASA begint met groot onderzoek naar ufo's https://t.co/ng0kv5AGOh — Tom 💬 (@AmbuTomTom) June 10, 2022



NASA gaat ufo's onderzoeken ,nu weten we eindelijk waar E.T. woont.. — Gerrie Pieters (@PietersGerrie) June 10, 2022

Iemand anders is heel stellig:



oplichters. alsof ze niet al tientallen jaren weten wat UFO's zijn "NASA begint met onderzoek naar UFO’s | Buitenland" | https://t.co/YvLn0vc1eY https://t.co/p9thpC8gPs — winston citroen (@winstoncitroen) June 10, 2022



Hart van Nederland; Nasa gaat onderzoek doen naar Ufo's. Laat o.a. stukje Star Wars zien en instortende gebouwen uit Independence Day. "Nasa denkt niet dat Ufo's buitenaards zijn", aldus HvN. #ProjectBlueBeam pic.twitter.com/6xDbyWKdsM — Erlinde Stephanus (@Lampladies) June 10, 2022

En je kunt als het om UFO’s gaat ook altijd nog over vaccineren beginnen natuurlijk.



