PostNL overweegt verdere prijsverhogingen versturen post

PostNL moet mogelijk verdergaande maatregelen nemen nu het kabinet een streep heeft gezet door het voorstel om het bedrijf in 2025 een dag extra te geven voor de bezorging van brieven en kaarten. Dit meldt topvrouw Herna Verhagen vanmorgen in een toelichting op de kwartaalresultaten van de post- en pakketbezorger. PostNL overweegt onder meer verdere prijsverhogingen voor het versturen van post.

PostNL bezorgt steeds minder brieven en andere poststukken. Dat leidde in de eerste drie kwartalen van dit jaar tot een verlies van 19 miljoen euro. Dit onderstreept volgens haar de noodzaak om de postbezorging te hervormen.

Extra dag

Om de post- en bezorgdienst iets meer ruimte te geven, kwam minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) vorige maand met het idee om de 24 uurs-regel te verruimen naar 48 uur. De huidige norm van 24 uur wordt vaak niet gehaald, en volgens de minister is snelle verbetering onrealistisch. Deze maatregel sluit aan bij de voorkeur van gebruikers, die betrouwbaarheid belangrijker vinden dan snelheid, aldus de minister.

Maar dit plant laat Beljaarts inmiddels varen, nadat een meerderheid van de Kamer tegen het idee stemde. Veel partijen zien de maatregel niet als oplossing voor de dalende betrouwbaarheid van de postbezorging. Ook vond de Kamer dat Beljaarts te makkelijk mee bewoog met de wensen van PostNL. De „strenge eisen” die de minister zei te verbinden aan deze versoepeling, maakten weinig indruk. „Ik vind het magistraal onderhandeld van PostNL als ze dit voor elkaar krijgen”, oordeelde BBB-Kamerlid Henk Vermeer.

Topvrouw PostNL stopt

Zelf gaat de topvrouw van PostNL zich niet lang meer bezig houden met alle veranderingen in het bedrijf. Na de algemene aandeelhoudersvergadering van 15 april 2025 treedt Verhagen terug als topvrouw van PostNL. Op die dag draagt ze haar functie formeel over aan Pim Berendsen. Hij is op dit moment financieel directeur van de post- en pakketbezorger. Met de bestuurswissel kiest PostNL naar eigen zeggen voor stabiliteit en continuïteit van de strategie van het bedrijf.

ANP

