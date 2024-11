Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ramsey Nasr waarschuwt voor politici die antisemitisme bestrijden met racisme: ‘Hun beschuldigingen zijn nazi-taal’

Ramsey Nasr schoof gisteravond wederom aan bij Bar Laat. Hij sprak zich uit over de manier waarop politici antisemitisme en andere termen die we kennen vanuit de jodenvervolging misbruiken en zich tegelijkertijd schuldig maken aan racisme. „We zien het constant. Er wordt een ontmenselijking toegepast. Leiders en politiek zijn er om burgers te beschermen, niet om op te hitsen.”

Acteur Ramsey Nasr, die een Palestijnse vader heeft, is inmiddels het gezicht geworden dat zich op televisie veelal uitspreekt over de genocide in Gaza. Eerder maakte hij diepe indruk met zijn voordracht bij Khalid & Sophie over het lot van de Gazanen. Ook waren hij en de joodse Raoul Heertje het met elkaar eens over Israël/Hamas: dit moet zo snel mogelijk stoppen.

Ramsey Nasr benoemt heftig karakter Maccabi-supporters

Gisterochtend plaatste Nasr een gesproken column op zijn social media. Daarin reageerde hij op de rellen in Amsterdam en reacties van onder meer politici daarop. Aan het begin van zijn column sprak Nasr: „Antisemitisme leeft in Nederland. Van alleen al het woord ‘jodenjacht’ draait mijn maag om. Dat personen op hun paspoort zijn gecontroleerd en dat Israeli zijn aangevallen in Amsterdam via hit en run-acties op scooters, walgelijk.”

Maar er is volgens Nasr meer walgelijk. Hij vertelt dat er al weken voorafgaand aan de Ajax-Maccabi Tel Aviv wedstrijd werd gewaarschuwd. Want volgens Nasr hebben Maccabi-fans een hele slechte reputatie. „Die zijn door de Israëlische voetbalbond en UEFA eerder beboet. Die zijn berucht omdat ze zwaar racistisch en extreem-rechts zijn, heel veel spreekkoren hebben en ook gewelddaden doen tegen pro-Palestijnen en Arabieren. En dat is heftig.”

Rellen en antisemitisme

In 2016 waren de Maccabi-supporters ook in Amsterdam en het verbaast Nasr dat zij niet als risicogroep worden gezien. Hij haalt een tekst aan die de supporters in 2016 op de Dam zongen. „Jullie zijn de hoeren van Arabieren. We zullen jullie neuken en jullie bloed drinken. We zullen jullie meisjes pakken en terwijl we hen verkrachten, roepen we: vandaag is de dood.” En dan klinken er volgens Nasr in deze spreekkoren ook nog veel verwijzingen naar het platbranden van Gaza en maken deze supporters apengeluiden als er zwarte voetballers het veld op komen. „Het zijn geen doetjes.”

Volgens hem had de voetbalwedstrijd die donderdagavond nooit met uit-supporters gespeeld moeten worden. Hij noemt het verschrikkelijk wat er toen in Amsterdam is gebeurd. „Maar ik vind het ook verschrikkelijk dat bepaalde politici heel snel klaarstonden om te zeggen ‘mislukte intergratie’ en ook Israëlische politici en Geert Wilders gingen nabouwen. Met uitspraken als: ‘Het zijn pogroms’ of ‘Het is een Kristallnacht’.” De voetbalwedstrijd vond op dezelfde dag plaats als de herdenking van de Kristallnacht. Iets dat Nasr niet kan begrijpen.



„Maar als je weet wat er in de Kristallnacht is gebeurd; weerloze joden die zonder bescherming en reden zijn afgemaakt. Dat is toch iets anders dan wat hier is gebeurd? Het is verschrikkelijk, en ik weet dat ik aangevallen ga worden van ‘Ramsey is een antisemiet’ of ‘wat verwacht je van die jodenhater’, maar het is iets anders. Ik vind het verschrikkelijk dat politici, in plaats van orde en rust herstellen, eigenlijk niet capabel zijn om dit land te leiden.”

Nasr in Bar Laat: ‘Ernstig dat onze leiders zich zo uiten’

Hij haalt een aantal uitspraken aan. ‘Gif dat wordt geïnjecteerd’, van VVD’er Dilan Yeşilgöz of ‘de lust om joden te doden, zit bij een deel van de bevolking heel diep’, van BBB’er Caroline van der Plas. „De beschuldigingen die zij uiten, is exact de taal die in de jaren 30 ten tijde van de Kristallnacht werd gebruikt door mensen die antisemiet waren. Ik vind het ernstig dat onze leiders zich zo uiten.”

Nasr verwijst naar meer uitspraken, onder meer van Dick Schoof, die hij vergelijkt met uitspraken van de Nazi’s. „’Omvolking’ of ‘gelukszoekers’, het gaat altijd over mensen die azen op wat wij hebben. Die het op ons hebben gemunt. En ik weeg mijn woorden, maar dat is nazi-taal, en we moeten daar voorzichtig mee zijn. Tenzij we het menen, maar ik hoop dat we het niet menen.”

Antisemitisme bestrijden met racisme

Nasr sprak in zijn column dat antisemitisme wordt bestreden met racisme en dat is volgens hem een gevaarlijke zaak. „Het is de taal die wordt gesproken over moslims, Arabieren, Noord-Afrikanen, maar ook over queers, andersdenkenden, feministen, kunstenaars, mensen met een beperking. En waar stopt het? We zijn allemaal vroeg of laat aan de beurt met deze mensen.”

De acteur zegt ook dat hij veel reacties kreeg, ook vanuit de joodse gemeenschap. En dat een hele groep joodse mensen het niet eens is met de politieke aanpak. „Een hele hoop mensen hebben er genoeg van. Ook een heleboel mensen die op de BBB of de PVV stemmen, hebben dezelfde zorgen of noden als ‘wij’ hier aan tafel. De culturele elite, de grachtengordel, de kunstenaar, etc. Ik denk dat we allemaal beseffen dat er een systeem is dat de mens probeert weg te halen.” Daarnaa noemt hij de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen op. „We zien het constant. Er wordt een ontmenselijking toegepast. Leiders en politiek zijn er om burgers te beschermen, niet om op te hitsen.”

Je kijk Bar Laat terug via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties