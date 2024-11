Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: vier de feestdagen met een 3-daags All-in arrangement in een Fletcher-hotel

Nu de dagen korter en donkerder worden, is dit een ideaal moment om er met elkaar gezellig op uit te gaan. Zeker nu de feestdagen bijna op de stoep staan! Wat dacht je van een 3-daags All-in arrangement in een van de vele Fletcher-hotels? De keuze is reuze, dus of je nou een stads- of natuurmens bent, ook voor jou zit er wat bij. Metro mag een lezer verblijden met zo’n pakket, en die lezer mag natuurlijk iemand meenemen!

In de hotels van Fletcher zijn allerlei leuke Sinterklaas- en kerst-activiteiten gepland, dus je hoeft je geen moment te vervelen.

Winactie: All-in Fletcher arrangement

Naast een overnachting in een hotel naar keuze, geniet je ook van een heerlijk uitgebreid ontbijt voor twee personen én twee keer een driegangen Fletcher’s Keuzemenu. Tijdens de feestdagen biedt Fletcher ook compleet verzorgde arrangementen, culinaire diners met of zonder live muziek, heerlijke familiebrunches en een uitgebreid kerstontbijt. Voor de kids is er een Sinterklaas-liveshow.

Daarnaast zijn er in de buurt van veel hotels gezellig kerstmarkten en kun je een winterse wandeling maken. Je jaar goed afsluiten met een nieuwjaarsarrangement? Ook dat is mogelijk, Fletcher verzorgt de bubbels om 2025 onvergetelijk in te luiden.

Aan deze winactie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Fletcher Hotel Gilde, Hotel Amsterdam, Stadshotel Den Haag, Hotel-Restaurant Oud London en Boutique Hotel Slaak-Rotterdam zijn uitgesloten van deelname;

Deze voucher is niet geschikt voor een verblijf op een specifieke datum en/of in een specifiek hotel;

Je moet vooraf reserveren via www.fletcher.nl/3allin;

Als je een reservering gemaakt hebt, kun je die niet wijzigen of annuleren;

Na ontvangst is de voucher 2 jaar geldig;

Er komt een tax and handling fee (ongeveer 3 euro per persoon per nacht) bij, deze dient in het hotel door te worden voldaan;

Als je in het weekend wil overnachten (vrijdag- en/of zaterdagnacht), geldt er een toeslag van 5 euro per nacht per persoon.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker een van de vouchers winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met dinsdag 26 november, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

