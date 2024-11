Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderkoor schiet kijkers Even tot hier in verkeerde keelgat: ‘Compleet de waanzin voorbij’

De mannen van Even tot hier zijn weer terug op de buis en daar gingen veel kijkers gisteravond eens goed voor zitten. Maar de opening van het twaalfde seizoen valt niet bij iedereen in de smaak. Vooral het kinderkoor dat tijdens de uitzending opdook konden veel kijkers niet waarderen.

Jeroen Woe en Niels van der Laan zijn in ieder geval blij om weer terug te zijn, zo melden ze aan het begin van de uitzending van Even tot hier. „En het was meteen een week waarin van alles gebeurde.”

Zo ontstond er een flinke rel rond Johan Derksen, die onlangs wegliep tijdens de uitzending van Vandaag Inside. „Ik kon me niet voorstellen dat hij gewoon weer terug zou komen”, zegt Van der Laan. Hij doelt daarmee niet alleen op Vandaag Inside, maar ook op de herverkiezing van Donald Trump. „Door die hele mediastorm zou je haast vergeten dat er woensdag nóg iets gebeurde… Donald Trump”, vult Woe aan.

‘Wakker worden met een meisje aan het hoofd’

„De VS hebben nu een veroordeelde crimineel als president. Het is alsof wij hier Ali B als premier zouden hebben”, vervolgen de twee. Wat de mannen van Even tot hier betreft was de wereld woensdag wakker geworden met Kamala Harris aan het hoofd.

„Dinsdagavond gingen we slapen en dachten we: morgen worden we wakker en dan is het misschien eindelijk echt zo. Dan wordt de vrije wereld niet geleid door een boos, opgefokt mannetje, maar worden we wakker met een meisje aan het hoofd.”

Kinderkoor zingt scheldwoorden in Even tot hier

Dat laatste is dan ook de titel van het liedje dat volgt, op de melodie van het Kinderen voor Kinderen-nummer Wakker met een wijsje. De studio van Even tot hier vult zich voor het optreden met een kinderkoor dat zingt over de daden van Donald Trump uit het verleden. Het lied bevat de nodige scheldwoorden zoals fuck en tyfus, iets wat bij sommige kijkers in het verkeerde keelgat schiet.

„Allemaal kleine kinderen ruk, tyfus en fuck laten zingen om je linke propaganda te spuien”, reageert een kijker op X. „Jonge kinderen vieze teksten laten zingen. Echt compleet de waanzin voorbij”, schrijft een ander.

Toch zijn er ook veel kijkers die wel van de aftrap van het nieuwe seizoen van Even tot hier genoten. „We mogen dankbaar zijn dat Even tot hier er weer is om het nieuws in de juiste context te plaatsen”, schrijft iemand op X. Een ander reageert: „Eindelijk weer een goed programma. Fijn om perspectief te zien.”



we mogen dankbaar zijn dat #EvenTotHier er weer is om het nieuws in de juiste context te plaatsen — nadia (@panbami) November 9, 2024

De hele aflevering van Even tot hier kijk je terug via NPO Start.

