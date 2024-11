Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met een neusspray alzheimer behandelen? Binnenkort kan het misschien

Alzheimer behandelen door simpelweg een neusspray te gebruiken? Binnenkort kan dat misschien. Wetenschappers hebben namelijk een speciale neusspray ontwikkeld die mogelijk de symptomen van de ziekte van Alzheimer kan verlichten.

Het klinkt als iets voor in de verre toekomst, maar niets is minder waar. De symptomen van alzheimer verlichten met een paar simpele sprays in de neus is misschien al eerder mogelijk dan je zou denken. Wetenschappers zijn er namelijk in geslaagd om een neusspray te ontwikkelen die de progressie van alzheimer kan remmen.

In de spray zitten zogenoemde ‘extracellulaire vesikels’. Dat zijn kleine deeltjes die cellen gebruiken om te communiceren, die afkomstig zijn van stamcellen. En dat biedt hoop voor een nieuwe behandelmethode tegen alzheimer. Het middel vermindert namelijk niet alleen de ontstekingsreactie in de hersenen, het kan mogelijk ook cognitieve en stemmingsgerelateerde functies van mensen met alzheimer verbeteren.

Muizen met alzheimer-achtige symptomen

De onderzoekers publiceerden hun studie in het vakblad Journal of Extracellular Vesicles. Ze behandelden genetisch gemanipuleerde muizen, die alzheimer-achtige symptomen vertoonden, met de speciale neusspray. Wat bleek? Binnen enkele uren werden de vesikels die de neusspray bevatte aangetroffen in de hersencellen die betrokken zijn bij ontstekingsprocessen. Deze cellen, die normaal gesproken bijdragen aan de ontstekingsreactie bij alzheimer, bleken door het gebruik van de neusspray minder actief te worden.

Uit de analyse die de wetenschappers maakten, bleek dat de vesikels in de neusspray de ontstekingssignalen onderdrukten. En diezelfde vesikels bleken ook de genen die normaal gesproken betrokken zijn bij het herkennen van ontstekingen te kalmeren. Op basis daarvan stelden de onderzoekers vast dat het toedienen van vesikels op de lange termijn de ontsteking op een stabiele manier kan verlagen.

Neuspray zorgde voor cognitieve verbeteringen

En de neusspray bleek niet alleen een ontstekingsremmende werking te hebben. Het onderzoek liet ook zien dat de vesikels bijdroegen aan cognitieve verbeteringen. In gedragstests presteerden de muizen die behandeld waren met de neusspray aanzienlijk beter dan de onbehandelde groep muizen.

De bevindingen van de onderzoekers bieden hoop bij het ontwikkelen van een behandeling tegen alzheimer, maar meer onderzoek is nodig. Zo moeten er nog verdere klinische studies komen om te onderzoeken of het veilig en effectief genoeg is voor mensen.

💡 Wat is alzheimer? Wereldwijd worden miljoenen mensen getroffen door de ziekte van Alzheimer. Het is de bekendste en meest voorkomende soort dementie. Denk je aan alzheimer, dan denk je waarschijnlijk aan vergeetachtigheid. Maar de ziekte kent nog veel meer symptomen. Zo kunnen patiënten moeite hebben met alledaagse handelingen, kan hun gedrag en karakter veranderen en hebben patiënten soms moeite met spraak of kunnen ze woorden slecht onthouden. De aandoening ontstaat doordat zenuwcellen in de hersenen kapot gaan. Dat komt door ophopingen van eiwitten, die de samenwerkingen tussen de zenuwcellen verstoren.

