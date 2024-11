Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Medisch Centrum West heel aardig, maar of zo snel ná Gooische Vrouwen nu wel zo handig is…

Opnieuw is een tv-hit van weleer – zeg maar monsterhit – terug op televisie, vanaf vanavond. Ziekenhuisserie Medisch Centrum West deze keer, twee weken nadat Nederland massaal naar Gooische Vrouwen ging kijken. Qua planning kun je daar zo je bedenkingen bij hebben.

Kijkers van de jaren negentig zetten op 11 februari 1994 snikkend hun televisie uit toen er een einde kwam aan Medisch Centrum West. Het is – want stokoud – goed voor te stellen dat een groot deel van de Nederlanders nog nooit van de serie heeft gehoord. We hebben het echter over de best bekeken dramaserie uit onze tv-geschiedenis. Op het hoogtepunt keken 4,5 miljoen mensen naar de afleveringen over dokter Jan, verpleegkundige Ingrid en alle andere witte jassen. Er woonden toen 15 miljoen mensen in ons land, kun je nagaan wat voor succes het was. De serie werd in 1992 beloond met de Gouden Televizier-Ring.

Het muziekje van Medisch Centrum West

Dertig jaar later is Medisch Centrum West terug, op SBS6. ‘Gewoon’ weer een ziekenhuisserie op de spoedeisende hulp natuurlijk, met dezelfde naam. Slim. Metro was wel benieuwd en bekeek de eerste van de tien afleveringen alvast voor televisierubriek Blik op de Buis.

Naast het feit dat we naar een ziekenhuis met dezelfde naam kijken, is één ander ding ook gebleven: de begintune. Dit muziekje kende werkelijk elke Nederlander in de jaren negentig. Hier hoor je de oeroude versie:

Acteurs konden amper meer over straat

Acteurs als Marc-Klein Essink, Annemieke Verdoorn en Rob van Hulst (de eikel van een dokter) konden destijds door hun bekendheid amper meer over straat. Ook Bram van der Vlugt, later bekend met mijter en witte baard, had zijn aandeel. Nu start Medisch Centrum West met veel relatief onbekende gezichten. Toen ongetwijfeld ook, maar we leven in een tijd met veel meer netten en streamingdiensten. Beau Schneider, Frans van Deursen, Kürt Rogiers en Saskia Temmink zijn (redelijk) bekende koppen. Acteurs als Susannah El Mecky, Lieke van den Broek en Quiah Shilue zal de SBS6-kijker nog moeten leren kennen. In de openingsafleveringen zien we wel Martijn ‘Hazes’ Fischer en Jochen Otten, die VAR die in een tv-reclame een groot beeldscherm komt kopen, in belangrijke bijrollen.

Wendy van Dijk was eigenlijk hét gezicht van Medisch Centrum West 2024. Zij besloot heel begrijpelijk haar rol echter terug te geven om voor haar zieke dochter Lizzy te kunnen zorgen.

🚑 100 afleveringen Medisch Centrum West Medisch Centrum West telde, voor de stekker eruit ging, tussen 1988 en 1994 exact honderd afleveringen. Deze werden allemaal opgenomen op een lege etage van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Dat bestaat niet meer, dus nu is de serie in een ziekenhuis in Hilversum gefilmd. De acteurs kregen ter voorbereiding trainingen van ‘echte’ verpleegkundigen. Leuk: Margreet Blanken speelde dertig jaar geleden mee (als zuster Reini kampte zij met borstkanker). Ook in de nieuwe Medisch Centrum West heeft zij een rol in het ziekenhuis.

Realiteit in Medisch Centrum West

Medisch Centrum West 2024 speelt – uiteraard – in op realistische ziekenhuisperikelen van nu. Zo heeft het ziekenhuis het financieel zeer lastig (het personeel moet zelfs de koffie uit eigen zak gaan betalen). De verharde samenleving wordt vertaald naar schofterig gedrag van patiënten en/of hun familieleden. Grensoverschrijdend gedrag en verwaarloosde ouderen komen aan bod, net als de druk op de zorg en – tegelijkertijd – de toewijding van zorgmedewerkers voor de mensen die zijn behandelen.

De onderwerpen, Metro baseert zich even op aflevering één, maken dit tot een heel aardige serie. Zo zien we de 24-jarige Jasmijn die zichzelf snijdt en wordt opgenomen na een vierde zelfmoordpoging en haar radeloze vader (Martijn Fischer). Een zonnepanelenlegger is van een hoog dak gevallen en er slecht aan toe. Ondertussen is zijn hork van een broer (Jochen Otten) allesbehalve als een echte broer voor hem. Ook een moeder die niet kan lezen komt aan bod.

Hunk van een arts en gedoe

Maakt dit alles Medisch Centrum West tot een bloedserieuze aangelegenheid? Nee, natuurlijk niet. Zo kan een ziekenhuisserie niet zonder allerlei (liefdes)gedoe. Bijvoorbeeld met een hunk van een arts (Beau Schneider als de charismatische en flirterige dokter Milo, wat dokter Jan was in lang vervlogen tijden).

Er is spanning op liefdesgebied tussen internist-oncoloog Rose (Saskia Temmink) en psychiater Casper (Kürt Rogiers). Ondertussen heeft eerstgenoemde huwelijksproblemen en doet de psychiater zijn werk vooral op intuïtie, wat hem in de problemen brengt. Kees (Frans van Deursen) is zo’n vastgeroeste verpleegkundige, die buiten dat een goed gevoel voor humor heeft, maar dat niet altijd even tactisch brengt.

Een opvallende rol is er voor Susannah El Mecky als de ambitieuze arts-assistent Luna. Zij doet er alles aan om een goede arts te worden, maar gebeurtenissen op de spoedeisende hulp grijpen haar ook naar de keel. El Mecky, die drie jaar geleden als actrice afstudeerde, is erg goed. Kijkers zullen behoorlijk met haar personage Luna meeleven.

Te snel na Gooische Vrouwen?

Medisch Centrum West is een leuke serie en kijkers zullen het echt wel gaan waarderen, maar is het niet eeuwig zonde dat dit meteen na de terugkeer van die andere monsterhit Gooische Vrouwen gebeurt? Na vier afleveringen op Videoland is wel duidelijk dat dit opnieuw een voltreffer is. Als er slechts gemekkerd wordt over een gekke filter over scènes met Linda de Mol, dan weet je dat er een uitstekende serie is gemaakt.

Wat daarbij gek is, is het feit dat na een paar weken Videoland de eerste aflevering pas op SBS6 komt en half Nederland het al streamend heeft gezien. Dat is vanavond om 20.30 uur, met een uur later Medisch Centrum West. Wie dat ooit verzonnen heeft… benieuwd hoe deze gedachte uitpakt.

De tien Medisch Centrum West-afleveringen kun je los van elkaar bekijken. Voor trouwe volgers zijn er tien zondagen lang ook doorlopende verhaallijnen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Reacties