Reacties uit binnen- en buitenland op overwinning Trump: ‘Zwarte dag’ en ‘toekomst is rooskleurig’

Nu zeker is dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump de overwinning te pakken heeft, stromen de reacties uit binnen- en buitenland binnen.

Trump wordt de 47ste president van de Verenigde Staten. Hij was ook al president tussen 2016 en 2020. Vier jaar geleden verloor Trump de verkiezingen van Joe Biden.

Schoof en Wilders feliciteren Trump

Premier Dick Schoof feliciteert Trump met zijn overwinning. „Ik kijk uit naar onze nauwe samenwerking op de gedeelde belangen tussen de VS en Nederland”, schrijft hij op X.

„De Verenigde Staten zijn een belangrijke bondgenoot voor Nederland, zowel onderling als in internationale verbanden zoals de NAVO”, memoreert Schoof. Binnen de NAVO leeft de vrees dat Trump het bondgenootschap zal aantasten.

Ook PVV-leider Geert Wilders heeft Trump op X gefeliciteerd. Ook de Verenigde Staten krijgen op X een gelukwens van de leider van de grootste Nederlandse regeringspartij. „Stop nooit, blijf altijd vechten en verkiezingen winnen”, zeg Wilders. „Gefeliciteerd president Trump! Gefeliciteerd Amerika!”

Wilders zei gisteren al dat hij op de Republikein had gestemd als hij in de Verenigde Staten had gewoond. „Ook al gedraagt die zich af en toe een beetje horkerig, dat geef ik graag toe.” De PVV-voorman ziet hem niettemin als een geestverwant. Andere PVV-Kamerleden vieren op X ook Trumps verkiezingswinst.

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1854054407274475924

Reacties van (oud)-politici

Forum voor Democratie deelt op X een poster waarop onder anderen Trump en zijn oud-adviseur Steve Bannon te zien zijn. „De toekomst ziet er rooskleurig uit”, schrijft FvD-leider Thierry Baudet.

„Onderaan de streep heeft het Amerikaanse volk gekozen voor beleid dat rekening houdt met de waarde van ongeboren leven en Israël”, zegt SGP-leider Chris Stoffer. De uitslag stemt hem dankbaar, schrijft hij op X.

Jesse Klaver (GroenLinks/PvdA) uit zijn onvrede op X. „Miljoenen mensen kijken vandaag vol ongeloof naar de herverkiezing van een veroordeeld crimineel. Als je je afvraagt waar het heengaat met de wereld, geloof me, je bent niet de enige. Maar dit is niet het moment om op te geven, dit is het moment om ons te verenigen”, schrijft hij.

NAVO-chef en oud-premier Mark Rutte zegt in een reactie op X dat Trumps leiderschap opnieuw van cruciaal belang zal zijn om ‘onze alliantie’ sterk te houden. „Ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken om vrede te bevorderen door kracht door NATO.”

Internationale reacties

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu feliciteert Trump met de „grootste comeback in de geschiedenis”. In een bericht aan Trump en zijn vrouw Melania schrijft hij dat Trumps terugkeer in het Witte Huis een nieuw begin voor Amerika en een krachtige herbevestiging van de grote alliantie tussen Israël en de Verenigde Staten is. „Dit is een grote overwinning.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Trump op X gefeliciteerd en zegt dat Trumps aanpak de vrede in Oekraïne dichterbij kan brengen. Zelensky benoemt in zijn bericht dat hij in september op bezoek is geweest bij Trump om te praten over zijn vredesplan en over de samenwerking tussen beide landen.

„We kijken uit naar een tijdperk met een sterke Verenigde Staten onder president Trumps beslissende leiderschap.” Een overwinning van Trump kan slecht nieuws betekenen voor Zelensky, omdat hij een stuk kritischer tegenover financiële en militaire hulp voor Oekraïne staat dan de Democraten.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni schrijft op X dat ze er zeker van is dat ze de band tussen Italië en de VS nu nog verder zullen versterken. „Mijn oprechte felicitaties aan de nieuwgekozen president van de Verenigde Staten Donald Trump.” Verder schrijft ze dat de landen verbonden zijn door gemeenschappelijke waarden en een historische vriendschap.

Republikeinen in Nederland positief

De Nederlandse tak van Republicans Overseas, een aanspreekpunt voor Republikeinse Amerikanen in het buitenland, is heel positief over de uitslag. Zeker omdat de Senaat waarschijnlijk ook in Republikeinse handen valt. „Het had geen betere verkiezing kunnen zijn”, zegt Renee Nielsen. „We hebben wel verwachtingen. Hij heeft beloofd om de kosten voor energie met 50 procent te verlagen en energieonafhankelijk te worden.” Ook wijst ze op de beloften over immigratie.

Ontstemde BN’ers: ‘Blijf ademen’

Actrice Katja Schuurman schrijft op Instagram Stories dat elk volk de leiders krijgt die het verdient. „Het is een zwarte dag voor die andere – bijna – helft van de bevolking.”

Zanger Joshua Nolet heeft de hele nacht naar de uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen gekeken. Hij deelt een gebroken hartje in zijn Instagram Stories. „Het is okay om verdrietig te zijn vandaag. Bang misschien zelfs. Ik ben een beetje van beide. Maar kom maar wel uit bed. Maak maar contact met iemand. Ga naar buiten. Drink water en beweeg. Voor degenen die zich chill voelen, wees maar lief voor de mensen om je heen die zich onveilig voelen vandaag. Want trust me, ze zijn er. Blijven ademen lieve mensen.”

Dinand Woesthoff heeft net als Nolet de verkiezingsuitslagen de hele nacht bekeken. „Democratie heeft gesproken. En democratie heeft een weg gevonden, ook in 2024. Lange nacht, bleke morgen. Onwards. Upwards“, schrijft de zanger in een bericht. Auteur Daphne Deckers schrijft dat Amerika zichzelf heeft „teruggezet in de tijd”. „Daar gaat de hoop.”

Ondernemersvereniging vreest nadelige effecten

Algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, verwacht dat de overwinning nadelige effecten op de handel en logistiek.

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump aangekondigd een universeel tarief van ten minste 10 procent op import te willen heffen, om zo het gat tussen import en export te dichten. Deze Amerikaanse importheffing zal volgens Koopman zeer negatieve gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Eerder werd berekend dat een overwinning van Trump de Nederlander 500 euro per jaar kan kosten.

