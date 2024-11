Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wierd Duk racist noemen? Niet als het aan Johan Derksen ligt: ‘Olcay is babbelzieke golddigger’

Olcay Gulsen noemde Wierd Duk vorige week een racist in Vandaag Inside. En Johan Derksen zou Johan Derksen niet zijn als hij daar niet nog even op terugkwam. Gisteravond kon Gulsen rekenen op een flinke uitbrander in het programma.

Vorige week haalde tafelgast en modevrouw Olcay Gulsen uit naar ander VI-gezicht en Telegraaf-journalist Wierd Duk. Ze noemde hem namelijk een „gepassioneerde racist” vanwege zijn visie op de rellen in Amsterdam. En dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat.

VI-tafel komt terug op ‘gepassioneerde racist’-uitspraak Olcay Gulsen

„Jij was geschrokken van Olcay hè”, zegt Van der Gijp tegen tafelgast Wouter de Winther. Hij beaamt dat. Van der Gijp legt uit dat hij het allemaal niet goed meekreeg op het moment dat Gulsen Duk een racist noemde, mede omdat zij het tegen Derksen zei.

Derksen reageert dat hij het ook niet per se allemaal goed doorhad, maar dat hij Gulsen er wel op wees dat wat zij deed niet netjes was. „Het is ook niet waar”, reageert De Winther.

Johan Derksen haalt uit naar Olcay Gulsen

Gulsen zou tegen Shownieuws hebben gezegd dat als zij excuses moet aanbieden voor haar woorden, ze niet meer bij Vandaag Inside aanschuift. „Er is niemand bij ons die het woord excuses aanbieden in de mond genomen heeft. Dan komt ze niet, het zal me een worst zijn”, zegt Derksen stellig.

Dan haalt Derksen naar Gulsen uit, zoals Derksen dat wel vaker richting mensen doet. Eerder leek het er nog op dat de twee goed met elkaar door een deur konden. Derksen bleek gecharmeerd van de modevrouw en Gulsen mocht dan ook regelmatig aanschuiven bij de VI-heren. Maar daar komt Derksen nu op terug. „Ik vind Olcay eigenlijk een babbelzieke golddigger, die zalfjes verkoopt voor dames op internet.”

Johan Derksen heeft zwak voor Wierd Duk

„Wat is dit nou weer?”, zegt Genee. „Als je jou tegenspreekt ben je dus vroeg of laat aan de beurt.” Volgens Derksen heeft Gulsen hem niet tegengesproken. Maar Genee zegt dat Gulsen flink tegengas kon geven. „Ik vind het een aardige meid, maar wat ze hier komt doen, weet ik niet”, aldus Derksen. Daarna vraagt Genee zich hardop af of hij en de andere VI-gezichten iets nuttigs bijdragen aan het programma. Derksen: „Wij zijn ook nobody’s, dat klopt. Maar Olcay zit hier omdat ze een leuke vrouw is. Ik vind haar ook niet onaardig. Maar het kwebbelt maar een eind weg.”

Hij vervolgt: „Ik heb een zwak voor Wierd en ik vind het niet leuk om die dan als racist neer te zetten. Wierd is een man met een uitgesproken mening.” Maar volgens Genee hebben zowel Gulsen als Duk een uitgesproken mening. Hij stelt dat Duk en Gulsen deze kwestie misschien samen moeten oplossen. „Voor ons hoeft zij haar excuses niet aan te bieden.” Waarna Van der Gijp: „Nee, natuurlijk niet”, roept. Ook Derksen vindt het onzin om ‘verplichte’ excuses te maken.

Kalmte bewaren

De Winther vindt dat Duk geen racist is. „Als je iemand dat etiket opplakt, is dat kwaadaardig. Maar ik denk dat we moeten oppassen dat we het conflict in het Midden-Oosten niet hier naartoe moeten importeren. We hebben er hier niks mee te maken uiteindelijk. Het is echt iets dat daar gebeurt en een enorme historie heeft. Dus we moeten een beetje de kalmte bewaren.”

