We geven meer geld uit aan kerst dan aan Sinterklaas (en zoveel besteden we aan cadeaus)

Er wordt op veel vlakken bespaard. Maar plannen om met Sinterklaas en kerst de hand op de knip te houden hebben de meeste Nederlanders niet, blijkt uit onderzoek van spaarplatform Raisin.

Duizend Nederlanders zijn ondervraagd over hun uitgavenpatroon rond de feestdagen. Een groot deel (80 procent) geeft aan dit jaar cadeautjes te gaan kopen. Ongeveer de helft doet dat voor zowel Sinterklaas als kerst. Een kwart slaat Sinterklaas over en doet alleen aan kerst.

Het kerstseizoen is overigens officieel begonnen, want Mariah Carey staat in de hitlijsten.

Meer geld over de balk rond kerst

Van alle mensen die voor beide feesten cadeautjes kopen, is de helft voornemens om meer geld aan kerst uit te geven. Ten opzichte van vorig jaar blijven de totale uitgaven voor zowel kerst als Sinterklaas ongeveer gelijk, ondanks de inflatie, waardoor veel mensen op hun geld moeten letten.

De helft van de deelnemers zegt meer geld uit te geven aan cadeautjes dan ze eigenlijk van plan waren. De reden hiervoor: de cadeautjes zijn duurder geworden.

Zoveel geven Nederlanders uit aan cadeaus

Het decemberbudget van de Nederlander loopt flink uiteen. Het grootste deel, 23 procent, geeft aan tussen de 50 en 100 euro uit te geven. 15 procent houdt het onder de 50 euro. En 10 procent geeft meer dan 300 euro uit.

Er werd ook gevraagd wat Nederlanders het allerbelangrijkste vinden tijdens Sinterklaas en kerst. Daaruit blijkt dat het grootste deel tijd doorbrengen met familie en vrienden het belangrijkst vindt. 59 procent vindt cadeautjes belangrijk, maar niet het meest belangrijk.

Deze cadeaus waren vorig jaar populair

Waar gaat dat geld dan heen? Vorig jaar zocht zoekmachine Google uit wat de populairste kerstcadeaus waren. Daaruit bleek dat er veel geld uitging naar producten die bijdragen aan mindfulness, zoals een reflectie-dagboek. Ook haarclips, tafellampen, lippenstift en tasjes deden het goed.

Het halen van cadeautjes kan voor fijne voorpret zorgen. We dompelen ons steeds vroeger onder in de kerstsfeer, schreef Metro eerder. Dit is de gemiddelde prijs van een kerstboom.

