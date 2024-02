Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olcay Gulsen staat haar mannetje tegenover Johan Derksen bij VI, kijkers zijn fan

Ontwerper en ondernemer Olcay Gulsen maakte gisteren haar debuut bij Vandaag Inside. Spannend, ze zou niet de eerste zijn die keihard wordt afgeserveerd. Maar Gulsen vervulde haar rol met verve, vonden zowel kijkers als huisanalist Johan Derksen.

Presentator Genee is aan het begin van de aflevering benieuwd hoe Gulsen zich op haar vuurdoop heeft voorbereid. „Ik denk: dit wordt de avond van mijn leven, hierna kan ik dood, toch?”, lacht ze. „Nee, ik heb drie aflevering teruggekeken deze week. Ik vond het wel interessant. De dynamiek. Gisteren vond ik het even heftig met Merel (Ek, red.). Ik dacht: wow, die wordt een beetje afgeslacht in haar eigen stadion. Ik werd er een beetje zenuwachtig van.”

Genee antwoordt gekscherend dat ze het meest vrouwvriendelijke programma zijn, zeker met Johan Derksen erbij. „We proberen ook het vrouwenquotum een beetje omhoog te trekken, dus daarom ben je ook aanwezig.“ Derksen zet meteen de toon door er iets seksueels van te maken. „We hebben wel een grote mond, maar we zijn totaal ongevaarlijk. Ik ben 75 en als ik mijn pilletjes niet bij hem heb, krijg ik hem toch niet overeind.”

Johan Derksen en Olcay Gulsen hebben discussie over Theo Maassen

Gulsen lijkt zich op haar gemak te voelen en dat is te merken als ze later tegen Derksen ingaat over de kwestie Theo Maassen, die wordt beschuldigd van huiselijk geweld. De besnorde analist vindt dat de vrouw van Maassen gewoon aangifte had moeten doen in plaats van mee te werken aan een verhaal in Privé. Hierop kaatst Gulsen terug: „Hoe weet je dat zij geen aangifte heeft gedaan?” Derksen is even stil. „Dan was dat wel naar buiten gekomen.”

De onderneemster stelt dat aangifte doen vaak geen zin heeft. „Dat is dus het probleem. Heel vaak als ik met slachtoffers spreek, dan proberen ze wel aangifte te doen, maar als er geen bewijs is of ze hebben geen foto’s van blauwe plekken, dan kun je niet eens aangifte doen. Misschien was dit wel haar laatste strohalm.”

Volgens Derksen heeft de vrouw van Maassen ontkend. Gulsen vindt het een „geregisseerd verhaal na twee weken”. Bovendien: „Ze zegt niet: ‘Er was geen huiselijk geweld.’ Ze zegt specifiek: ‘Ik heb niks gebroken.’ Een op de vijf vrouwen heeft te maken met huiselijk geweld.” Gulsen vermoedt dat het misschien ook economische afhankelijkheid is. „Iemand die in een gewelddadige situatie leeft, leeft in een isolement, is bang, is angstig misschien.”

Derksen is daarop fel. „Jij dramatiseert het allemaal. Je verzint het ter plaatse. Ik vind dit geen onderwerp om over ‘misschien’ te praten.” Gulsen reageert ook hard. „Jij doet dat wel. Jij noemt het een rancuneus wijf.” Genee vindt het bijzonder dat de twee het zo oneens zijn, omdat ze allebei te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Derksen sluit niet uit dat Maassen zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld, maar blijft het raar vinden dat verhaal aan Privé is gegeven en niet aan het Openbaar Ministerie.

Kijkers en Johan Derksen zijn fan

Zien we Gulsen binnenkort terug aan de Vandaag Inside-tafel? Wat betreft ‘de Snor’ wel. „Als je weer zo’n houding tegen mij aanneemt”, grapt hij eerst. Maar dan schudt hij zowaar wat lovende woorden uit zijn mouw. „Ik vind je een bijzonder aantrekkelijke vrouw en je spat van het scherm. Je mag van mij iedere avond komen”, zegt hij nog tijdens de aflevering.

Ook veel kijkers zijn fan. „Prima die Olcay: humor, tikkeltje ondeugend, incasseringsvermogen en niet op haar mondje gevallen. Kun je er goed bij hebben.”



Olcay staat haar vrouwtje wel, die krijgen de heren niet klein! 😎💪#vandaaginside pic.twitter.com/5d8nlwIxME — NL Times (@Soul7Food) February 7, 2024



#vandaaginside Olcay topwijf, eindelijk iemand die tegen in durft te gaan. — peetje (@PetravanSmaalen) February 7, 2024



Van mij mag Olcay Gulsen tafelgast wezen. #vandaaginside — Marc (@Marc94653421) February 7, 2024



Wat een geweldig mens die @SuperOJ bij #vandaaginside Vaste dag met Olcay. @vandaaginside lekker Johan even de waarheid vertellen. — Criticus Interrupted (@CriticusBarend) February 7, 2024

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

