Winactie: kaartjes én een merchandisepakket voor horrorfilm Heretic met Hugh Grant

Heel vaak zwijmelden we als bioscoopganger weg bij Hugh Grant denk aan Notting Hill en Four Weddings and a Funeral. Nu heeft de Britse acteur met de film Heretic eens een horrorafslag genomen. En jij kunt daar naartoe (en ook nog eens extra prijzen winnen).

Heretic is vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien. Naast Hugh Grant, die als Oempa Loempa in Willy Wonka vorig jaar ook al een bijzondere zijweg nam, zie je onder meer ook Chloe East, Sophie Thatcher en Topher Grace (voorheen That 70s Show). De regie is in handen van Scott Beck en Bryan Woods.

Metro en Independent Films geven voor deze Herectic dus tickets en verrassingspakketten weg.

Het verhaal van Heretic

In Heretic krijg je twee jonge missionarissen te zien. Het duo wordt gedwongen om hun geloof te bewijzen wanneer ze aankloppen bij een verkeerde deur en begroet worden door de duivelse Mr. Reed (Hugh Grant). Vervolgens raken zij verstrikt in een dodelijk kat-en-muisspel van diezelfde Mr. Reed. Meer gaan we er nog niet over zeggen, dat zou zonde zijn.

Win een pakket voor Heretic met Hugh Grant

Via deze winactie kun je dus, als je een van de gelukkigen bent, lekker griezelen in de bios. Metro en Independent Films geven 4×2 gratis tickets voor Hugh Grant als engerd weg. De vier winnaars krijgen bovendien leuke merchandise-spullen van Heretic thuisgestuurd. Wat je kunt verwachten? Een pakket met daarin – naast de vrijkaartjes – een trui, blueberry-kaars en sportsokken. De prijzen staan uiteraard alle drie in het teken van de film.

Zo doe je mee

Jij wilt vast en zeker twee tickets en extra prijzen voor Heretic winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 24 november, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijzen opgestuurd.

