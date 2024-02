Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen doet Olcay Gulsen huwelijksaanzoek in Vandaag Inside: ‘Moet eerst scheiden’

Ontwerper en influencer Olcay Gulsen schoof gisteravond voor de tweede keer aan bij Vandaag Inside. Ze bleek wederom niet bang om Johan Derksen aan te pakken, die erg gecharmeerd van haar is geraakt. Sterker nog: de huisanalist ging zowaar voor de tafelgast op zijn knieën.

Eerder deze maand maakte Gulsen haar debuut bij de talkshow. Gulsen en Derksen botsten toen over de ‘huiselijk geweld’-kwestie rondom Theo Maassen, maar dat deed niets af aan zijn respect voor haar. „Ik vind je een bijzonder aantrekkelijke vrouw en je spat van het scherm. Je mag van mij iedere avond komen”, zei hij zelfs aan het eind van die aflevering.

Olcay Gulsen bij Vandaag Inside

In zo’n beetje elke talkshow ging het gisteravond over de angstcultuur bij WNL en dat was bij VI niet anders. Derksen neemt het voor de beschuldigde omroepbaas Huisjes op. Hij zegt goed te begrijpen dat hij bovenop zijn jonge redacteuren zit. „Die types die nu elf jaar na dato lopen te zeiken, die hadden toen wat moeten zeggen.” Volgens Derksen hebben de presentatrices die klagen het allemaal niet gered. „Dus die Huisjes heeft het goed zien. Het was gewoon een uitstekende hoofdredacteur. Sven (Kockelmann, red.). en Jort (Kelder, red.) hoor ik niet klagen, want die kunnen wat.”

Hij vindt dat „inhoudelijk kritisch zijn op de onderwerpen” niet grensoverschrijdend is. Gulsen kaatst terug dat Huisjes ook zou hebben gezegd dat een presentatrice af moet vallen. „Wil je zo’n varken in beeld hebben dan?”, reageert Derksen fel. „Houd eens op, man, wat is dat nou?”, protesteert Genee. „Dit kun je niet maken”, zegt ook Gulsen. „Jonge vrouwen die op die manier benaderd worden en daar elf jaar later nog steeds last van hebben. Eva Jinek is niet de minste, die heeft veel meer te verliezen dan te winnen om dit verhaal naar buiten te brengen. Ik vind het dapper dat ze het doet. Ze doet het niet voor zichzelf, maar voor een nieuwe generatie.”

Huwelijksaanzoek van Derksen

Gulsen en Derksen mogen het niet altijd eens zijn, hij blijft fan van haar. Als de analist vertelt een vierde huwelijk niet uit te sluiten, biecht Gulsen op zich drie keer te hebben verloofd zonder ooit te trouwen. „Het was publieke druk”, legt ze uit. „Er zijn veel mensen bij. Er wordt familie ingevlogen, het is een groot festijn, er is een tentje afgehuurd. Iedereen kijkt en zeg dan maar nee.”

„Ik doe het dan voor de tv”, zegt Derksen hierna. Hij staat op en gaat op zijn knieën voor de ontwerpster, waarna iedereen in de studio in lachen uitbarst. „Nog een klein detail: je moet eerst scheiden”, zegt Genee. „Daar ben ik heel bedreven in”, zegt Derksen. „Ik dacht dat jij al heel lang met je huidige vrouw was?”, vraagt Gulsen op serieuze toon. „27 jaar”, antwoordt Derksen. „Er komt maar geen eind aan.” Genee vindt het opmerkelijk dat Gulsen drie keer ja heeft gezegd, terwijl ze er eigenlijk geen zin in had. „Ik zou nu ook niet meer zo snel ja zeggen. Met Edgar (Davids, red.) wilde ik wel trouwen, maar daar gebeurden andere dingen”, zegt ze, vermoedelijk doelend op het vreemdgaan van de voetballer. „Waarom deel ik dit?”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

