Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel kaas mag je eten op een dag?

Nederlanders zijn doorgaans verzot op kaas, maar dat je er niet te veel van moet eten, is duidelijk. Maar hoeveel is te veel? We geven het verlossende antwoord.Â

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eten Nederlanders gemiddeld 22 kilogram kaas gemaakt van koemelk per jaar.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kaas

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) die het Voedingscentrum adviseert is 40 gram voor volwassenen. Dat zegt je misschien nog niet zoveel, dus laten we kijken naar hoeveel een plak weegt. Dat hangt ervan of je ‘m zelf schaaft of de kant-en-klare versie koopt, dat laatste is zwaarder. Een voorgesneden plak weegt tussen de 25 en 30 gram, een zelfgesneden plak tussen de 15 en 30 gram. Je mag dus 1 Ă 2 plakken per dag.Â

Het eten van kaas is overigens niet slecht voor je, het levert belangrijke voedingsstoffen. Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12, vitamine B2 en mineralen als calcium, fosfor, magnesium, zink en selenium. Ook bevat het zuivelproduct eiwit en weinig of geen koolhydraten. Wist je dat het eten ervan zelfs helpt om gelukkig en gezond oud te worden? Wel zit er veel verzadigd vet en zout in kazen.

🧀 Meer kaaswinkels in Nederland In de winkelstraten is het aantal kaaswinkels met 37 procent gestegen. Friesland kreeg er met een stijging van 88 procent de meeste kaaswinkels bij. Noord-Brabant (stijging van 57 procent) en Gelderland (stijging van 53 procent) zagen ook een flinke groei. In Noord-Holland blijft het aantal kaaswinkels het hoogst, daar zijn er 5,6 per 10.000 inwoners.

Betere kazenÂ

De ene kaas is ook de andere niet. Niet alle kazen staan in de Schijf van Vijf. 0+, 20+ en 30+ kazen met niet te veel zout staan er wel in. Onder niet te veel zout wordt minder dan 2 gram zout per 100 gram kaas verstaan. Ook hĂŒttenkĂ€se, mozzarella en verse geitenkaas hebben een plekje in de Schijf van Vijf.Â

Bewaren doe je zo

Als je er minder van eet, houdt het ook in dat je de kaas langer moet bewaren. Hoe los je dat op? Je kunt het zuivelproduct het beste in een gesloten verpakking in de koelkast bewaren. Buiten de koelkast is het minder lang houdbaar, omdat hij dan gaat ‘zweten’ en vatbaar voor schimmel is. Vettere kazen zweten meer.Â

VacuĂŒmverpakte kaas blijft Ă©Ă©n tot twee maanden goed. Jonge of jong belegen kaas verpakt in papier of folie ongeveer Ă©Ă©n week houdbaar in de koelkast, belegen en oude varianten blijven twee weken goed.Â

Reacties