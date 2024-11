Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders fietsen meer, maar rijden ook meer kilometers met de auto

Net een fietstocht naar kantoor achter de rug, of heb je de auto gepakt? Uit nieuwe cijfers blijkt dat Nederlanders vaker en langer de fiets pakken én dat ze meer kilometers rijden met de auto. In 2023 fietsten we met z’n allen 19,1 miljard kilometer, gemiddeld 1065 kilometer per persoon.

Dat is een stijging ten opzichte van tien jaar geleden: toen fietsten we gemiddeld 902 kilometer per persoon. Volgens brancheverenigingen RAI en BOVAG komt die stijging deels door de toename van het aantal elektrische fietsen in ons land.

Nederlanders kopen meer fietsen

Vorig jaar kochten mensen in Nederland 804.000 nieuwe fietsen, 56 procent daarvan was een e-bike. Op de Europese verkoopranglijst van elektrische fietsen staan Nederland, Frankrijk en Duitsland voorop.

Naast elektrische fietsen en normale fietsen, zijn ook snorfietsen en motoren populair in Nederland. In 2023 werd de 800.000ste motor geregistreerd, daarmee is het motorpark in Nederland nog nooit zo groot geweest. Vooral jongeren tonen een sterke interesse in motorrijden. De verkoop van nieuwe motoren in de leeftijdsgroep 18 tot 25 jaar steeg met 30 procent.

Ook meer kilometers met de auto afgelegd

Het lijkt alsof we met z’n allen sowieso meer op pad zijn, want ook met de auto legden we meer kilometers af. Dat gebeurde in zowel het binnen- als buitenland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rijden de meeste mensen nog steeds in een benzineauto.

Hoeveel we dan hebben gereden met z’n allen? Maar liefst 119,6 miljard kilometer in een personenauto. In 2022 was dat 4,3 procent lager. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, lag het aantal gereden kilometers juist hoger.

Particulieren reden samen 94 miljard kilometer, waarvan verreweg de meeste werden afgelegd in een benzineauto. Het aantal gereden kilometers op diesel daalde in vijf jaar tijd tot 13,2 miljard. In dezelfde periode steeg het aantal kilometers die in stekkerauto’s werden gereden naar 2,6 miljard.

