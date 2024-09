Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emoties lopen hoog op in Vandaag Inside: ‘Je bent een kinderachtige, oude man’

De emoties liepen gisteravond hoog op in de studio van Vandaag Inside. Johan Derksen gaf toe dat hij na de uitzending vaak ‘met de pest’ in zijn lijf naar huis rijdt. Dat schoot bij collega René van der Gijp behoorlijk in het verkeerde keelgat, met een verhitte discussie tot gevolg. „Je bent een kinderachtige, oude man aan het worden.”

De bom barst na een optreden van Jeroen van der Boom. René van der Gijp vindt er niets aan, terwijl Derksen het een prima optreden vindt. „Het gaat er volgens mij in eerste instantie om wat je zelf leuk vindt”, concludeert Wilfred Genee. „O, dan moet ik hier direct weg”, reageert Derksen. Genee springt daar meteen op in: „Je vindt dit programma eigenlijk niet leuk meer hè, Johan. Je vindt het eigenlijk een kutprogramma.”

‘Onderwerpkeuze Vandaag Inside is stuitend’

Dat kan Derksen alleen maar beamen. „Ik vind het een ontzettend kutprogramma”, antwoordt hij. Dat hij toch elke dag weer aanschrijft tijdens de uitzending van Vandaag Inside, komt omdat hij een contract heeft. „Het is mijn programma niet, inhoudelijk”, gaat Derksen verder. Hij noemt de keuze van de onderwerpen ‘stuitend’. „Er is van alles loos in Nederland en dan heeft die oude meneer van warenhuis Harrods tien of twintig jaar geleden een paar juffrouwen in de kont geknepen en dat wordt dan een onderwerp.”

Van der Gijp begrijpt de onvrede niet. „Waar maak je je druk om? Als jij er geen zin meer in hebt, dan stoppen we ermee. Je gaat toch niet iedere dag met tegenzin hier naartoe rijden?” Dat valt volgens Derksen allemaal wel mee. „Nou, niet iedere avond, maar vaak ga ik wel met de pest in mijn lijf naar huis.” Per direct stoppen vindt Derksen dan ook overdreven. „Ik haal het einde van het seizoen wel.”

Dat is voor Van der Gijp echter niet genoeg. Hij ziet zijn tafelgenoot graag weer met plezier aanschuiven en wil weten wat daar voor nodig is. Derksen reageert dat hij meer inhoud wil en dat het wat hem betreft actueler mag zijn.

‘Kinderachtige, oude man’

Dan is de maat vol bij Van der Gijp. „Heb je nou niet in de gaten dat jij vorige week nog een half uur over politiek hebt zitten praten? Ik heb al die tijd niets gezegd. Wat wil je nou nog meer? Dat je de volle 43 minuten aan het woord bent? Het is zo kinderachtig. Waar zijn we nou mee bezig? Je bent een kinderachtige, oude man aan het worden!”

Genee besluit dat het tijd is voor het volgende onderwerp en gaat over tot de orde van de dag, al komt hij aan het eind van de uitzending van Vandaag Inside toch nog even terug op de aanvaring tussen Derksen en Van der Gijp. „Moeten we de kleedkamer vast leegmaken? Er hangen namelijk heel veel jasjes”, grapt hij. „Het was 23 september, een bijzondere dag. Johan, misschien tot morgen en anders niet.”

