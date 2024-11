Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wist jij dat je jouw belangrijkste spier nooit traint?

’Never skip leg day’ is een bekende leus in de fitnesswereld. De benen slaan we bij een bezoekje aan de sportschool meestal niet over. Toch is er wel degelijk een spier die je, ook als fanatiek sporter, vermoedelijk nog nooit hebt getraind. Kun jij raden welke dat is?

Beoefen jij een sport? Volgens het RIVM sport 56% van de Nederlanders minstens één keer per week, zo blijkt uit de meest recente cijfers. Sporten doen we dus volop. Maar train je ook weleens je ogen? Ons zicht voelt vaak zo vanzelfsprekend: een film kijken in de bioscoop, je favoriete club kampioen zien worden of ontroerd raken tijdens het bezichtigen van een mooi kunstwerk in het museum. Je kijkers zijn onmisbaar. Laten we er daarom goed voor zorgen. Hoe? Met de sportschool voor jouw ogen van Pearle! Ga snel aan de slag met onderstaande vier oefeningen en versterk of ontspan je oogspieren.

Droge ogen? Knipperen maar!

Last van droge ogen tijdens een lange dag achter je beeldscherm? Knipper dan tien keer snel met je ogen, sluit ze nu voor 20 seconden en herhaal de oefening drie keer per dag. Op die manier zijn je ogen tussentijds weer goed bevochtigd. Biedt dat geen verlichting?

Wil jij sterkere oogspieren? Kijk zo ver mogelijk naar rechts, beweeg vervolgens zo ver mogelijk naar links en houd dit vijf seconden vast. Doe dit vervolgens andersom om op die manier beide ogen fit te houden.

Meer flexibiliteit? Maak achtjes

Gooi je heupen los, maar dan anders. Deze oefening zorgt voor meer oogflexibiliteit. Concentreer je en stel een denkbeeldige acht voor op de muur voor je. Volg met je ogen gedurende 30 seconden de vorm van het getal.

Soepele ogen? Rol rondjes

Het rollen met de ogen kennen we natuurlijk als een klassieke uiting van irritatie. Maar wist je dat het ook helpt om je ogen soepel te houden? Rol je ogen eerst tegen de klok in, vervolgens met de klok mee en herhaal dit tien keer.

Welke oefening doe jij het liefst? Laten we van het trainen van je ogen net zo’n vaste routine maken als van je wekelijkse voetbal-, hockey- of krachttraining. Sport elke dag met de sportschool voor jouw ogen van Pearle!

Altijd een expert bij jou in de buurt

Bij Pearle Opticiens zorgen we voor maatwerk voor jouw ogen. Zo houden we alle ogen graag scherp en gezond. Met meer dan 360 winkels zijn onze experts altijd bij jou in de buurt. Kom nu langs voor een vrijblijvende oogmeting en maak hier een afspraak.