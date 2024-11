Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Families klagen TikTok aan om ernstige mentale problemen bij hun kinderen

Zeven Franse gezinnen stappen naar de rechter om TikTok aan te klagen. De content op de populaire app zou ernstige mentale schade hebben veroorzaakt bij hun kinderen uit zeven Franse gezinnen. Twee van de tieners maakten een einde aan hun leven. De andere vijf zouden door de invloed van TikTok zichzelf pijn hebben gedaan of een eetprobleem hebben ontwikkeld.

„Het beeld dat ik van TikTok had bestond uit dansvideo’s en make-uptutorials”, zegt een van de vaders tegen Reuters. Dat er video’s op de app rondgingen met uitleg over hoe je jezelf pijn kunt doen of tips voor een eetstoornis, had hij nooit kunnen bedenken.

De zaak tegen de app loopt al sinds vorig jaar, toen de ouders van een van de overleden tieners aangifte deden. Nu stappen ze opnieuw naar de rechter, maar dit keer met zes andere Franse families.

Een van de moeders vertelt tegen Franse media dat haar kind in een negatieve spiraal belandde door het algoritme van de app. „Ze zocht haar toevlucht op de app, die haar zoekopdrachten vastlegde en steeds ergere inhoud aanbood. Het algoritme legde haar beelden voor die kinderen van die leeftijd nooit zouden mogen zien.” Het ging hierbij onder andere om beelden van zelfbeschadiging.

De zeven families eisen van TikTok dat het bedrijf verantwoording aflegt voor het schaden van de geestelijke gezondheid van de tieners. Volgens hen begaat de app een grote fout door „deze schadelijke content niet te modereren”.

Moderen van content gebeurt wel, zo vertelt een woordvoerder van de app tegen NOS. 80 procent van schadelijke content wordt door AI (kunstmatige intelligentie) verwijderd.

Over deze specifieke zaak, wat een van de vele zaken is waar het bedrijf mee te maken heeft gekregen in de afgelopen jaren, kan TikTok niet reageren. Het bedrijf zou niet benaderd zijn door de families en hun advocaat en weet daarom niets over de juridische inhoud van de zaak. Wel heeft het bedrijf al meermaals gezegd de geestelijke gezondheid van kinderen serieus te nemen.

