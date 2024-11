Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diva probeert in Spuiten en Slikken voor het eerst xtc: ‘Is dit hoe het gaat? Even snel in de bosjes?’

Drugs en alcohol gebruiken op een feestje is voor veel jongeren de normaalste zaak van de wereld. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 44 procent van de jongeren tussen 18 en 34 jaar harddrugsgebruik in hun vriendenkring accepteert. Bijna de helft hiervan vindt het prima om af en toe xtc te gebruiken. ‘Weet je wat?’, dacht Diva van het programma Spuiten en Slikken? ‘Laat ik dan voor het eerst ook eens xtc proberen.’

Ken je Spuiten en Slikken nog? Tussen 2005 en 2018 was het een populair programma over seks en drugs. Namen als Nicolette Kluijver, Filemon Wesselink, Victoria Koblenko, Sophie Hilbrand, Tim Hofman, Jan Versteegh en Geraldine Kemper werkten eraan mee. Tegenwoordig speelt Spuiten en Slikken zich op YouTube af, met de presentatoren en ‘uitprobeerders’ Roos Haarsma, Ralph de Boer en Diva Brons. Diva is het bekendste gezicht. Zij was een opvallende kandidaat in The Bachelor met Tony Junior (‘een extra vleug Diva kan het programma wel gebruiken’, schreef Metro toen). Ook deed Diva mee aan Echte Meisjes in de Jungle.

Diva in Drugslab Spuiten en Slikken

Vanaf vandaag is het onderdeel Drugslab in Spuiten en Slikken terug. Drugslab was eerder een internationaal bekroonde serie. Drugs werden daarin in een neutrale, wetenschappelijke setting getest. Zo kregen jongeren voorlichting. BNNVARA vond het tijd voor een nieuwe reeks, want er is natuurlijk weer een nieuwe generatie jongeren. Aangezien de omgeving waarin drugs worden genomen bepalend is voor de ervaring van de trip, nemen presentatoren Roos, Diva en Ralph deze keer de drugs op een festival, in de club of in een huisje op de hei.

Informatie over veilig drugsgebruik

Elke aflevering neemt een presentator een drug, terwijl de ander er als zogeheten tripsitter voor zorgt dat de ervaring zo veilig en aangenaam mogelijk verloopt. De tripsitter geeft belangrijke tips over hoe je iemand kunt helpen als die even niet zo lekker gaat. Elke aflevering geeft – het is er nu eenmaal – informatie over zo veilig mogelijk drugsgebruik. Hoe kun je bijvoorbeeld een watervergiftiging herkennen bij xtc? Wat moet je doen als iemand in een K-hole belandt en wat is dat? En hoe begeleid je iemand die in een bad trip zit?

Diva aan de xtc

In de eerste aflevering van Drugslab gaat Diva Brons voor de eerste keer in haar leven xtc gebruiken. Op een festival. Wie haar een beetje kent, zal denken: die gezellige druktemaker heeft dat niet zo nodig… Volgens velen wordt xtc, naast cannabis en alcohol de meest gebruikte drug van Nederland, beschreven als de love drug, maar ervaart Diva dit ook zo? Roos heeft wel xtc-ervaring, gaat mee als tripsitter en legt uit wat de risico’s zijn en hoe je xtc het best en veiligst kunt nemen.

Tipje van de sluier? „Wij zijn éééééééééén vandaag”, roept Diva uiteindelijk, terwijl ze om de nek van Roos hangt. Dan weet je dat er iets gelukt… Vooraf zegt de YouTuber: „Dit wordt mijn allereerste keer xtc. Ik ben natuurlijk niet vies van een feestje en heb het om me heen veel zien gebeuren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je nou precies gaat ervaren.” Het bezochte festival heeft een zerotolerancebeleid, dus het slikken van de xtc moet vooraf in de bosjes. Diva lachend: „Is dit echt hoe het gaat op een festival? Even snel in de bosjes?”

Diva een week zenuwachtig voor xtc-ervaring

Diva vindt het allemaal maar wat spannend. „Gewoon het idee dat ik straks emoties ga voelen die ik niet gewend ben. Ik ben hier al een week zenuwachtig voor en ben bang dat de overgang te heftig is.” Als ze het stukje pil (niet een hele) neemt: „Het lijkt wel een snoepje.” De ervaring start met het heel heet krijgen en mensen irritant vinden. Diva wil meer, ervaren hoe ‘die roze wolk is’. „Ik wil in extáse zijn. Wanneer wordt het leuk?” Opeens vindt zij Roos „zó lief…”.

Een hogere dosering volgt. Wil je weten hoe het afloopt?

Drugslab: Uit het lab is vanaf vanmiddag (donderdag 7 november) om 16.00 uur te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. De komende weken volgen nog vijf afleveringen.

