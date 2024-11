Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit verandert er in 2025 voor jou als werknemer door kabinet Schoof

Nieuw jaar, nieuwe regeltjes, nieuwe ‘dingen’. Zo gaat dat altijd op 1 januari, ook voor jou als werknemer en natuurlijk al helemaal met een nieuw kabinet. Verandert er voor werknemers eigenlijk veel en wat dan precies?

Metro schreef gisteren al over zorgverzekeraars en nieuws over de zorgpremies die zij voor 2025 bekend moeten maken. Dat gaat jou en ons allemaal natuurlijk absoluut aan. Veranderingen in het nieuwe jaar gelden ook voor iedereen die werknemer is. Maqqie, het platform dat alles rondom werk digitaliseert en automatiseert, heeft vijf belangrijke wijzigingen voor de werknemer op een rij gezet.

Werknemer voor kabinet nog even geen speerpunt

Maqqie meldt daar in een bericht van vandaag gelijk bij dat kabinet Schoof (PVV, VVD, NSC, BBB) de arbeidsmarkt bepaald niet als speerpunt van het beleid heeft. Het gaat vooral over het indammen van de stroom asielzoekers (en okay, over 130 kilometer per uur rijden op vier hele kleine stukjes Nederland). Momenteel is er wel nieuws over slecht behandelde stagiairs, maar dat kan kabinet Schoof niet helemaal worden aangerekend.

Maar ‘stiekem’ zijn er genoeg wijzigingen waar werkend Nederland als geheel en de werknemer mee van doen krijgt vanaf 2025, ziet Pieter Jacob Leenman, CEO van eerder genoemd platform. „Afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en indexaties zorgen voor hogere werkgeverslasten”, zegt Leenman. „Die hebben invloed op het welzijn en het besteedbaar inkomen van de werknemer.”

De belangrijkste veranderingen voor de werknemer op een rij

Meer risico met zzp’ers

Door het einde van het zogeheten handhavingsmoratorium van de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), die al sinds 2016 geldt, lopen werkgevers meer risico’s met zzp’ers. Hoe de Belastingdienst precies gaat handhaven is nog onduidelijk. Leenman: „Het is goed om alvast te bekijken of zzp’ers die je inhuurt mogelijk als schijnzelfstandigen worden gezien. Voorlopig zullen er nog geen boetes worden uitgedeeld aan werkgevers die laten zien dat ze hier actief mee bezig zijn.”

Zowel de overheid als de jurisprudentie van afgelopen jaren bieden geen duidelijk toetsingskader voor het beoordelen van zzp’ers. Dit leidt ertoe dat werkgevers het gesprek aangaan met zzp’ers om hen over te zetten naar een dienstverband. Alternatieven, zoals het verlonen van zzp-inkomsten via een fictief dienstverband, zijn ook in opkomst, maar brengen arbeidsrechtelijke risico’s met zich mee.

Wet toekomst pensioenen voor de werknemer

De Wet toekomst pensioenen, die al sinds 2023 van kracht is, brengt grote veranderingen in de pensioenregelingen met zich mee. Een belangrijke deadline is 1 januari 2025, wanneer alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond pensioenen moeten zijn vastgelegd bij pensioenfondsen.

Daarnaast is er een recente wijziging in de wetgeving die invloed heeft op al gepensioneerden. De Tweede Kamer heeft de Wet ‘herziening bedrag’ goedgekeurd, die gepensioneerden de mogelijkheid biedt om tot 10 procent van hun pensioen ineens uit te laten betalen (Metro schreef eerder of dat slim is of niet). Dit voorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Leenman: „Hoewel deze optie gepensioneerden op korte termijn meer ruimte biedt, bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek of het financieren van een droomproject, is het belangrijk om de langetermijneffecten op het totale pensioeninkomen niet uit het oog te verliezen.”

Wijziging WW-premie

Naast een stijging van 0,1 procent van de WW-premie, verandert vanaf 1 januari 2025 voor de werknemer de berekening afhankelijk van het type arbeidscontract. Voor contracten van minder dan 30 uur per week geldt dat de hoge WW-premie betaald moet worden als een werknemer meer dan 30 procent bovenop de afgesproken uren werkt. Dit kan met name zorgen voor verrassingen bij werkenden met flexibele contracten.

Kleine versobering 30 procent-regeling

De afbouw van de 30 procent-regeling naar 10 procent wordt teruggedraaid. Het belastingvoordeel voor expats blijft bestaan, maar het percentage wordt verlaagd naar 27 procent van het loon. CEO Leenman: „Hierdoor blijft het vestigingsklimaat voor bedrijven relatief aantrekkelijk als het gaat om het aantrekken en behouden van buitenlands talent.”

Afschaffing lage-inkomensvoordeel werknemer

Het LIV, een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die medewerkers met een laag inkomen in dienst hebben, wordt per 1 januari 2025 stopgezet. Dit houdt in dat werkgevers in 2025 voor de laatste keer een bedrag ontvangen, gebaseerd op de uren die in 2024 zijn gewerkt. Leenman besluit: „In de praktijk bleek dat deze regeling beperkt bijdraagt aan het vergroten van de kansen voor deze groep werkenden. Het vrijgekomen geld wordt door de overheid herverdeeld over andere loonkostenvoordelen (LKV’s) aan werkgevers en lokale overheden, zoals de ‘doelgroep banenafspraak’. Met deze wijzigingen op komst is het belangrijk om tijdig de juiste voorbereidingen te treffen.”

