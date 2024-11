Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FNV wil treinen regionaal urenlang stilleggen: ‘We moeten wel, als ProRail niet wil praten’

Vakbond FNV wil het treinverkeer regionaal meerdere keren urenlang platleggen met de stakingen bij spoorbeheerder ProRail. Volgende week woensdag is er bijvoorbeeld een werkonderbreking bij de verkeersleiding van het spoor voor de regio Amsterdam/Alkmaar. FNV-bestuurder Carl Kraijenoord denkt dat er in dat gebied tijdens de ochtendspits dan helemaal geen treinen zullen rijden, afgezien van treinen naar Schiphol.

Volgens ProRail is de mogelijke impact zelfs groter. „Veel verkeersleidingsposten hebben een landelijke uitstraling: als jouw trein uit Groningen niet vertrekt, sta je op Amersfoort ook zonder. Dit is echt een forse aanpak”, reageert een woordvoerder. „Daarnaast beginnen de stakingen vaak in de ochtend. Gevolg is dat je vaak ziet dat dat de hele dag merkbaar blijft met een rommelige dienst.”

FNV had ProRail vorige week een ultimatum gestuurd met eisen voor een nieuwe cao. ProRail liet woensdag weten het ultimatum te verwerpen, omdat de looneis van FNV niet realistisch zou zijn. Daarop werd meteen al duidelijk dat FNV een stakingstraject zou opstarten. Inmiddels zijn er meer details bekend, waardoor ook de mogelijke impact duidelijker wordt.

Verkeersleidingsposten

De acties zijn gepland bij de verkeersleidingsposten. Dit zijn centrale punten van waaruit verkeersleiders het treinverkeer in een gebied controleren en aansturen. „Dan moet je ervan uitgaan dat een deel van het treinverkeer plat wordt gelegd”, stelt Kraijenoord. „Dat willen we liever niet. Maar als ProRail niet meer verder wil praten, dan moeten we wel.”

Bij de acties is telkens een andere verkeersleidingspost aan de beurt. De eerste actie is maandag al bij de verkeersleidingspost voor rangeerterrein Kijfhoek, in de buurt van Barendrecht. Die is van 13.00 tot 16.00 uur. De volgende acties, te beginnen met die rond Amsterdam en Alkmaar, zijn van 06.00 tot 09.00 uur.

Loonsverhoging

Volgende week vrijdag wil de bond de verkeersleiding voor de regio Utrecht/Amersfoort stilleggen. De week erna is het op maandag, woensdag en vrijdag de beurt aan de regio’s Rotterdam/Den Haag/Roosendaal, Eindhoven/Maastricht en Zwolle/Groningen/Arnhem.

Bij ProRail werken ruim 5000 mensen. FNV wil een loonsverhoging van 13 procent. „De vorige cao is afgesloten vlak voor een enorme inflatiepiek. En die piek moet wel gecorrigeerd worden”, zegt Kraijenoord.

ProRail vindt de eis te ver gaan en zegt met andere vakbonden al akkoord te zijn over een eindbod.

ANP

Vorige Volgende

Reacties