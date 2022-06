Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thuistest xtc en cocaïne werkt voor geen meter: ‘Zetten je op het verkeerde been’

Het gebruik van vervuilde drugs als xtc en cocaïne is zeer gevaarlijk. Daarom raden het Trimbos-Instituut, de Jellinek en andere gezondheidsinstellingen om voor gebruik drugs te onderzoeken op samenstelling. De thuistests van Dope or Nope, EZ Test en Safe Test geven echter misleidende resultaten.

Althans, dat stelt het AVROTROS-programma Radar dat de thuistest voor drugs onderzocht.

Veel cocaïne en xtc in het uitgaansleven

Drugsgebruik lijkt steeds minder taboe, vooral in het uitgaansleven. Ruim twee op de vijf jongeren en jongvolwassenen (16-35 jaar) die uitgingen in 2020, hebben dat jaar xtc gebruikt – meestal meerdere keren. Van dezelfde groep uitgaande mensen heeft één op de vier in 2020 cocaïne gebruikt. Een thuistest zou gebruikers duidelijkheid moeten geven over de zuiverheid van de drugs die zij gebruiken. Hiervoor wordt een monster van de drug gemengd met een vloeistof, die vervolgens verkleurt. Die kleur moet aangeven waar de drugsgebruiker mee te maken heeft.

Radar zendt de bevindingen over thuistests met xtc en cocaïne niet op radio of tv uit, maar maakte er wel een online onderwerp van:

Volgens klinisch chemicus Marc Elisen, verbonden aan het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg, voldoet hieraan geen enkele door Radar onderzochte thuistest en tonen deze niet duidelijk aan of de drugs versneden zijn en in welke mate. „De test Dope or Nope xtc bijvoorbeeld, kan alleen xtc aantonen. De test zegt niets over zuiverheid of aanwezigheid van andere stoffen. Maar de gebruiksaanwijzing suggereert iets anders: als je kijkt naar de balk die van lichtgrijs naar zwart loopt, denk je mogelijk dat je een zuiverheidstest uitvoert. Het onzuivere mengsel geeft een donkere kleur, alsof we met het pure spul te maken hebben”, zegt Elisen. Hij oordeelt: „Ik heb een test uitgevoerd die me eigenlijk een beetje op het verkeerde been zet.’’

‘Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan’

Volgens Laura Smit van het Trimbos-Instituut, het kenniscentrum op het gebied van drugs, alcohol en tabak, kan er op deze manier een gevaarlijke situatie ontstaan. Xtc-pillen bevatten soms niet alleen de werkzame stof mdma, maar ook cafeïne, mCCP, PMMA of in een enkel geval amfetamine. Dat brengt extra risico’s met zich mee. „Afhankelijk van van wat voor soort vervuilingen in welke dosering de drugs vervuild is, kan dat leiden tot vervelende symptomen, nare klachten en echt vergiftiging.’’

Drugs kunnen geanalyseerd worden bij een testservice van het Trimbos-instituut (de testlocaties zijn van de GGD, Jellinek of andere gezondheidsinstellingen). Zo wordt duidelijk hoe sterk een middel is en welke bestanddelen het heeft, wat kan helpen risico’s te verminderen. De testservice is anoniem en bijna overal gratis. Het is bovendien, zo vindt het Trimbos-Instituut, belangrijk dat er bij deze tests meer informatie wordt gegeven en een advies. Dat is er bij thuistests niet.

