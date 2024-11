Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PostNL zet zich schrap voor drukte tijdens feestdagen en stelt extra bezorgdag in

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent dat we met zijn allen weer massaal het internet op gaan om cadeautjes te bestellen. Het betekent helaas ook dat door deze grote drukte bij de pakketbezorgdiensten niet alle pakketjes op tijd verwerkt kunnen worden en dat sommigen dus geen pakje onder de kerstboom treffen. Om dit te voorkomen is PostNL nu al druk bezig met de voorbereidingen op de feestdagendrukte en zet de pakketdienst zelfs een extra bezorgdag in.

De drukte voor bezorgdiensten begint al over een paar weken, wanneer winkels weer gaan stunten met grote kortingen op Black Friday en Cyber Monday. Daarom gaan bezorgers van PostNL dit jaar ook op zondag 1 december het land door om zoveel mogelijk pakketten af te leveren.

Ook extra dag voor postbezorging

Dat gaat dan puur om de pakketbezorging, maar ook voor de postbezorging komt er een extra bezorgdag. Dat is op maandag 23 december, om alle kerstkaarten op tijd bij mensen thuis in de bus te bezorgen.

Het bezorgbedrijf verwacht komende tijd miljoenen pakketten extra, aangezien veel mensen cadeautjes voor bijvoorbeeld Sinterklaas online zullen bestellen. Het dreigt dit jaar zelfs extra druk te worden voor de onderneming, omdat koopjesfestijn Black Friday en Sinterklaas dicht op elkaar vallen.

PostNL roept webwinkels op om acties te spreiden

PostNL heeft webwinkels daarom opgeroepen om hun verkoopacties te spreiden. Dat heeft volgens een woordvoerster resultaat opgeleverd. Ze wijst erop dat de eerste campagnes van sommige websites nu al van start zijn gegaan.

Op piekdagen denkt PostNL ongeveer 1,7 miljoen pakketten te moeten bezorgen. Vorig jaar ging het op de drukste dagen nog om circa 2 miljoen pakketten.

Duizend mensen extra

Ook werken er de komende tijd ruim duizend extra mensen bij PostNL om de extra drukte op te vangen, onder wie kantoorcollega’s die meehelpen met de bezorging en het sorteren van alle pakketten. Verder zet de bezorgdienst extra vrachtwagens in en de pakketbussen zullen meer meer ritten gaan rijden.

Op piekdagen zijn er daarmee zo’n 1250 vrachtwagens onderweg en de pakketbezorgers maken elke dag ongeveer 6000 ritten om alles op tijd te kunnen bezorgen, becijfert PostNL. Normaal rijden er 950 vrachtwagens en telt het bedrijf zo’n 4500 ritten.

