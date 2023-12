Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Limburgers opgelet: dit is de opvolger van Bureau Rotterdam

In één van de grootste steden is altijd wat te beleven, zagen we in Bureau Rotterdam. Presentator Ewout Genemans trok met verschillende agenten door Rotterdam en zag hoe zij overzicht creëerden in de meest chaotische omstandigheden. Na negen afleveringen is het binnenkort de beurt aan een andere stad. Welke dat is, maakte hij vandaag bekend. En niet iedereen is daar blij mee, blijkt uit de reacties.

Het programma hield kijkers week na week aan de buis gekluisterd en trok regelmatig meer dan een miljoen kijkers. Schietpartijen, drugscriminaliteit en verwarde personen, het kwam allemaal voorbij in Bureau Rotterdam.

Heftige aflevering in Bureau Rotterdam

Eén van de laatste afleveringen werd gezien als een van de allerheftigste. Drie hondjes overleven een woningbrand niet, wat er diep in hakt bij kijkers. Verderop in de uitzending wordt duidelijk dat een door buurtbewoners ernstig mishandelde man bezwijkt aan zijn verwondingen. „Dit is toch niet te verteren?”, reageerde een geraakte kijker op X. Bijna 1,2 miljoen kijkers zagen hoe één van de agenten zelf brak na een complexe situatie.

Voorafgaand aan Bureau Rotterdam maakte het programma ook Bureau Burgwallen, -040, -Hofstad en -Arnhem. Volgend seizoen is het de beurt aan de Limburgse hoofdstad Maastricht. Dat laat de presentator op Instagram weten.

Stad met miljoenen toeristen

In maart beginnen de opnames in Maastricht. „Een stad met jaarlijks miljoenen toeristen en bezoekers. Dicht aan de grens, met een bruisend uitgaansleven, studenten- en voetbalstad, woonplaats van veel expats en een internationale allure.”



Teleurgestelde reacties

Op het nieuws wordt enthousiast gereageerd: ‘Real life Flikken‘, wordt het programma al genoemd. Maar er klinken ook teleurgestelde reacties. Zo hoopten veel kijkers op een Bureau Utrecht: ‘Weer geen Utrecht’, wordt er gereageerd. ‘Ik hoopte zo erg op Utrecht’, zegt een ander. Ook naar Bureau Zaanstad of Bureau Groningen zijn fans van het programma benieuwd, aan de reacties op Instagram te lezen.

