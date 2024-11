Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel duurder worden treinkaartjes en abonnementen bij de NS in 2025

De prijs van een treinkaartje en abonnementen bij de NS stijgt vanaf 1 januari met gemiddeld 6,18 procent. Dat meldt de NS woensdag. Met Prinsjesdag maakte het kabinet al bekend dat treinkaartjes van de NS 6 procent duurder zouden worden, terwijl eerder was uitgegaan van een verhoging van 12 procent.

Een woordvoerder van de NS legt uit dat de afgelopen jaren de prijs voor treinkaartjes steeg met de verwachte inflatie, maar dat die jaren de daadwerkelijke inflatie harder steeg. Daardoor bleef de ontwikkeling van de prijs van treinkaartjes achter bij de inflatie, terwijl de kosten wel stegen. Daarom had de prijs voor dit jaar met 8,7 procent moeten stijgen, maar dat ging niet door dankzij een eenmalige compensatie van 120 miljoen van het Rijk. De verhoging van 8,7 procent zou er dus voor 2025 bij komen, bovenop de prijsstijging voor de verwachte inflatie.

De uitgestelde verhoging van 8,7 procent wordt nu echter verdeeld over het ministerie, NS en de treinreiziger. De prijsstijging van 6,18 procent bestaat voor de treinreiziger daarmee uit een derde van de uitgestelde verhoging voor 2024, plus de reguliere verhoging. „Als we geen afspraken hadden gemaakt, was de verhoging 12 procent geweest”, aldus de woordvoerder van de NS.

Vroegboekkorting

De NS meldt verder dat de prijs volgend jaar gelijk blijft voor kinderen tot en met 11 jaar en mensen die onbeperkt reizen in de daluren met het Dal Vrij abonnement. Verder geeft de vervoerder aan bijna een half miljoen kaartjes met vroegboekkorting te hebben verkocht, sinds de NS deze korting in februari landelijk introduceerde. Onderzoek zou uitwijzen dat een kwart van deze reizigers zonder die korting, die kan oplopen tot 60 procent, niet met de trein hadden gereisd.

Verder gaat de toeslag voor een fysiek treinkaartje van 1 naar 1,50 euro, gaat de toeslag voor de Intercity Direct met 0,10 euro omhoog naar 3 euro en kost het huren van een OV-fiets straks ook met 4,65 in totaal 0,10 euro meer. Een Jongeren Dagkaart Dal gaat van 7,95 naar 8,50 euro. Het Dal Voordeel abonnement gaat van 5,60 naar 5,95 euro per maand.

