Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Worden BN’ers (zoals Wim Hof) te snel veroordeeld door kranten? ‘Juicekanalen geworden’

Wim Hof heeft een aardige deuk in zijn imago opgelopen. Dit weekend werd hij beschuldigd van huiselijk geweld. Worden BN’ers de laatste tijd te snel veroordeeld via artikelen in kranten of is het terecht dat er zoveel aandacht voor is?

In de Volkskrant verscheen het afgelopen weekend een uitgebreid artikel over Hof. Zijn ex vertelde dat ze onder meer in haar buik werd getrapt terwijl ze zwanger was. Zelf zegt de ‘Iceman’ dat er sprake is van „jaloezie, bitterheid en afgunst”.

Marco Borsato, Matthijs van Nieuwkerk, Tom Egbers en nog een aantal BN’ers zijn de afgelopen tijd van het podium verdwenen nadat kranten schreven over hun wangedrag. Johan Derksen vindt dat maar niks, vertelt hij in Vandaag Inside. „Het is te gek voor woorden dat mensen naar de media stappen om de zaak op te blazen.”

Johan Derksen vindt kranten ‘een soort juice-kanalen’ geworden

Kranten doen vaak onderzoek naar het wangedrag van sterren. „Die kranten zijn een soort juice-kanalen aan het worden. Daar kun je uithuilen en die schrijven alles maar op. Het is te gek voor woorden dat mensen naar de media stappen om de zaak op te blazen.”

Derksen kan het overigens weten, vorig jaar was hij zelf onderwerp van gesprek tijdens de kaarsenrel. Hij benadrukt dat hij huiselijk geweld wel veroordeelt. „Daar heb ik een bloedhekel aan. Maar ze (de ex van Hof, red.) moet aangifte doen bij de politie, niet bij de Volkskrant.” Er is overigens ook aangifte bij de politie gedaan.

De televisiemaker is erg kritisch op de krant. „De Volkskrant moet de rechtszaak afwachten. En daar kunnen ze verslag van doen. Nu komt het hele huilverhaal weer in de krant. Ze doen hetzelfde als roddelblad Privé.”

In dit fragment hoor je Johan Derksen over Wim Hof:

‘VI moet deze onderwerpen overslaan’

Mediakenner Victor Vlam begrijpt niet dat Derksen het opneemt voor Hof. „Elke keer als Johan het opneemt voor iemand die beschuldigd is van wangedrag, is het een zapmoment. Extreem saai en voorspelbaar”, schrijft hij op X. Als Vlam eindredacteur van het programma zou zijn „zou ik dit soort onderwerpen overslaan. Het levert geen interessante tv op.”

De krant heeft gesprekken had met de betrokkenen en heeft gerechtelijke vonnissen, een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming en een aangifte tegen Hof bestudeerd. In 2012 werd hij veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige stiefzoon. Dat leverde hem een werkstraf en geldboete op.

Film over Hof in de ijskast

De reden dat zijn ex-partner en kinderen uit de school klappen is een Hollywood-film die wordt gemaakt over de Iceman. Ze wilden weten hoe ze afgespiegeld zouden worden in de film, maar kregen daar geen duidelijkheid over. Dat is volgens Derksen nog geen reden om naar de krant te stappen. „Is het dan niet zakelijker om een advocaat te nemen? Die aangeeft dat ze er niet in willen voorkomen?”

Reacties