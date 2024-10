Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel geld verliezen op goksites vanaf vandaag moeilijker dankzij nieuwe regels: ‘Kan groot verschil maken’

Zet je weleens geld in op online goksites? Dan is de kans dat je veel geld verliest vanaf vandaag een stuk kleiner. Met nieuwe maatregelen, die vanaf nu gelden, wil de overheid ervoor zorgen dat mensen die online gokken minder makkelijk grote bedragen verliezen. Ook moet het spelers bewuster maken van hun speelgedrag.

Wie vanaf vandaag online wil gokken, krijgt te maken met een speellimiet van 350 euro per maand. Voor spelers onder de 24 jaar oud is dit zelfs 150 euro per maand. Wil je een hogere limiet instellen? Dan moet je verplicht persoonlijk contact opnemen met de kansspelaanbieder. Die moet spelers dan wijzen op de risico’s van het instellen van een hogere speellimiet.

Spelers uit de roes halen

Dit verplichte contactmoment moet ervoor gaan zorgen dat spelers uit de roes van het online gokken komen en na gaan denken over hun speelgedrag. Ook moeten kansspelaanbieders tijdens dit contactmoment de spelers attenderen op hulp en ondersteuning bij het stoppen met gokken en is het verplicht om het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) te noemen. Op deze overheidssite kunnen spelers zelf een zogenoemde gokstop aanvragen. In dat geval wordt hen de toegang tot goksites, speelhallen en casino’s voor een half jaar ontzegd.

„We moeten spelers beter beschermen tegen de risico’s van online gokken. De maatregelen kunnen een groot verschil maken”, zegt staatssecretaris Teun Struycken. „Nieuwe regels rond een speellimiet moeten spelers bewuster maken van hun speelgedrag en de risico’s.”

Goksites mogen bedragen niet meer in tokens laten zien

Naast een maandelijkse speellimiet en een verplicht contactmoment, gaan er vandaag nog meer maatregelen in. Zo zijn aanbieders vanaf nu verplicht om te vragen of de speler bereid is het ingezette bedrag te verliezen en moeten alle bedragen in euro’s worden weergegeven en niet in tokens of chips. „Zo is de speler zich meer bewust van het bedrag dat hij of zij kan verliezen.” Verder moeten spelers elk half uur gewezen worden op hun speeltijd via een pop-up op de websites.

Voor kansspelaanbieders geldt vanaf vandaag bovendien dat zij verplicht zijn om na te gaan of spelers de financiële gevolgen wel kunnen dragen wanneer zij meer dan 700 euro per maand inzetten op goksites. Voor spelers onder de 24 jaar oud is dit bedrag 300 euro.

Aantal gokverslaafden neemt toe

Het aantal gokverslaafden in Nederland neemt toe. In 2023 naam het aantal verslaafden dat in Nederland in behandeling is met ruim 24 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldde Stichting Informatievoorziening Zorg begin juli. Vorig jaar kregen bijna 2500 mensen een behandeling voor hun gokverslaving.

